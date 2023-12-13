Треба не ховатися, а готуватися: командир роти "Ахіллес" 92-ї ОШБ про мобілізацію в Україні

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Наразі триває гаряча фаза війни. Наміри противника щодо України залишаються незмінні - знищення української державності й української нації. Варто пам'ятати, що захищати Батьківщину є обов'язком кожного громадянина. Тому треба не ховатися, а готуватися. Україні потрібна потужна інформаційна кампанія, яка б пояснювала, що Силам оборони потрібні люди різних професій. Найскладніша робота у піхотинців-штурмовиків. Ці люди володіють особливими якостями", - наголосив Федоренко.

За словами командира роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес", ЗСУ необхідні штурмовики, оператори БПЛА, оператори радіоелектронної розвідки та боротьби, водії.

"Є багато різних професій, які необхідні ЗСУ. Тому що для того, щоб один штурмовик ефективно виконував завдання, то потрібно як мінімум два військових, які забезпечують усі потреби піхотинця. Потрібна інформаційна кампанія, яка б роз'яснювала людям, як відбувається мобілізація, як відбувається загальновійськова підготовка й перспективи проходження військової служби", - зауважив Федоренко.

Протягом доби на фронті відбулося 95 бойових зіткнень між українськими і російськими військами. Сили оборони продовжують стримувати окупантів на Авдіївському напрямку і за добу ліквідували ще 850 військових РФ.

Протягом доби 12 грудня українські війська наступали на північному сході та на півдні від Бахмута і просунулися на цьому напрямку.



