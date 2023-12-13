Сили оборони просунулися під Бахмутом, - ISW

Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).

"Українські війська продовжили наступальні операції на північному сході та півдні від Бахмута і нещодавно просунулися там", - йдеться у зведенні.

Там нагадали, що президент України Володимир Зеленський опублікував кадри, на яких українські війська підіймають прапор над Горлівським териконом, сигналізуючи про те, що вони контролюють територію.

Як стверджували російські блогери, українські сили використовують сильний вітер, який впливає на російські розвідувальні безпілотники, щоб проводити розвідку вздовж лінії Горлівка - Майорське (20-24 км на південний захід від Бахмута).

На геолокаційних кадрах, опублікованих 12 грудня, видно, що російські війська просунулися на південний захід від Авдіївки. Російські блогери заявляли, що війська РФ також нібито просувалися в напрямку Новокалинового і на околиці Тоненького.

Речник українського підрозділу на Авдіївському напрямку 12 грудня заявив, що українські сили контратакували та відкинули російські сили з позицій біля Степового.

Водночас геолокаційні кадри, опубліковані 11 грудня, показують, що російські війська нібито просунулися на північний захід від Мар’їнки. Російські блогери стверджували, що війська РФ просунулися в північній Мар’їнці та поблизу Новомихайлівки, але зазначали, що росіяни не повністю контролюють місто.