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Війна з Росією: хроніка
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ЗСУ за добу ліквідували 3 артсистеми, 18 танків і 850 солдатів армії РФ, - Генштаб

13 грудня, 2023 середа
07:53
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом доби на фронті відбулося 95 бойових зіткнень між українськими і російськими військами. Сили оборони продовжують стримувати окупантів на Авдіївському напрямку і за добу ліквідували ще 850 військових РФ

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

втрати росії станом на 13.12.2023

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 13 грудня 2023-го орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 341 500 (+850) осіб,
  • танків ‒ 5682 (+18),
  • бойових броньованих машин ‒ 10 594 (+15),
  • артилерійських систем – 8076 (+3),
  • РСЗВ – 919 (+0),
  • засобів ППО ‒ 605 (+0),
  • літаків – 324 (+0),
  • гелікоптерів – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6173 (+10),
  • крилатих ракет ‒ 1596 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 22 (+0),
  • підводних човнів - 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 10 662 (+12),
  • спеціальної техніки - 1176 (+6).

Ситуація на фронті по напрямках

На Волинському та Поліському напрямках, у зоні відповідальності ОСУВ "Північ", оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку, у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця", українські захисники відбили 8 атак ворога в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 2 атаки ворога в районі Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 5 атак противника в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку, у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 51 атаку ворога в районах східніше Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, південніше Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили 13 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 8 атак противника в районах північніше Приютного, західніше Вербового та південніше Роботиного Запорізької області.

Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку, у зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневе ураження по тилах противника.

Росіяни вдарили по Україні "Іскандерами" і запустили "шахеди"

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Крім того, минулої доби РФ  вчергове атакувала Україну, застосувавши 10 БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено усі ударні БПЛА.

Також, поточної доби російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Києву, застосувавши 10 ракет (зенітні керовані ракети С-400, крилаті ракети "Іскандер"). Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено усі ракети. Наслідки щодо атаки уточнюються.

Авіаційних ударів зазнали Новомихайлівка та Костянтинівка Донецької області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

ЗСУ уразили 4 райони скупчення окупантів

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала удару по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 пунктах управління, 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 складах боєприпасів противника.

  • У ніч на середу, 13 грудня, російські окупанти випустили для удару по Україні 10 дронів-камікадзе і стільки ж балістичних ракет. Усі цілі росіян вдалося знищити силам протиповітряної оборони.
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