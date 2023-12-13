Сили ППО вночі знищили усі повітряні цілі РФ: 10 "шахедів" і 10 балістичних ракет
У ніч на середу, 13 грудня, російські окупанти випустили для удару по Україні 10 дронів-камікадзе і стільки ж балістичних ракет. Усі цілі росіян вдалося знищити силам протиповітряної оборони
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що уночі окупанти запустили безпілотники типу Shahed з району Балаклави в тимчасово окупованому Криму.
Загалом було зафіксовано пуски 10 ударних БПЛА. Їх усі знищили силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з підрозділами ППО Сил оборони України. Майже усі ворожі "шахеди" збито на Одещині - у зоні відповідальності повітряного командування "Південь".
Також рівно о 03.00 13 грудня росіяни завдали ракетного удару по столиці України. Усі десять цілей, що летіли у напрямку Києва по балістичній траєкторії, збито зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил.
У ПС ЗСУ наголосили, що тип ракет може бути встановлено лише після вивчення уламків відповідними службами.
- Ввечері 12 грудня російські терористи запустили "шахеди" по Україні. Внаслідок удару безпілотників по Одещині поранено двох чоловіків. У Хмельницькому районі ППО збила одну ціль
- Пізніше уночі у Києві пролунали вибухи, після чого оголосили повітряну тривогу. Росіяни атакували столицю балістичними ракетами, у декількох районах внаслідок падіння осколків сталися пожежі у житлових будинках. Відомо про 51 постраждалого.
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