Сили ППО вночі знищили усі повітряні цілі РФ: 10 "шахедів" і 10 балістичних ракет

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що уночі окупанти запустили безпілотники типу Shahed з району Балаклави в тимчасово окупованому Криму.

Загалом було зафіксовано пуски 10 ударних БПЛА. Їх усі знищили силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з підрозділами ППО Сил оборони України. Майже усі ворожі "шахеди" збито на Одещині - у зоні відповідальності повітряного командування "Південь".

Також рівно о 03.00 13 грудня росіяни завдали ракетного удару по столиці України. Усі десять цілей, що летіли у напрямку Києва по балістичній траєкторії, збито зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил.

У ПС ЗСУ наголосили, що тип ракет може бути встановлено лише після вивчення уламків відповідними службами.