Росія запустила "шахеди" на Одесу. Ситуація ввечері 12 грудня
Ввечері вівторка, 12 грудня, російські терористи запустили "шахеди" з південного напрямку
Про пуск "шахедів" Повітряні сили повідомили близько 19:00.
Російські терористи запустили декілька груп "шахедів". Низку безпілотників спрямували в сторону Одеської області. Іншу частину ударних БПЛА - у північному напрямку.
"Рух ударних БПЛА з Черкаської області в напрямку Київщини!" - йдеться у повідомленні о 20:38.
О 20:45 ПС повідомили про групу "шахедів" у напрямку Одеси. За 4 хвилини Суспільне повідомило про вибухи в місті. "Наші хлопці та дівчата працюють", - написав очільник ОВА Кіпер.
"Група ударних БПЛА на межі Київської та Вінницької області - в західному напрямку", - повідомили у ПС.
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