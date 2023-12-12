Повітряні сили за ніч знищили 9 з 15 "шахедів"

Про це інформує пресцентр Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що вночі росіяни запустили по Україні безпілотники типу Shahed з території тимчасово окупованого Криму, а саме цього разу з району Балаклави.

Усього зафіксовано пуски 15 "шахедів", дев’ять із яких було знищено в різних областях України підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони.

Крім того, увечері 11 грудня зенітні ракетні підрозділи повітряного командування "Схід" знищили дві керовані авіаційні ракети Х-59 у Запорізькій області та на Дніпропетровщині.