Повітряні сили за ніч знищили 9 з 15 "шахедів"
У ніч на вівторок, 12 грудня, окупанти випустили по Україні 15 ударних БПЛА, 9 з яких вдалося збити українським оборонця. Також на сході напередодні ввечері знищили дві російські ракети Х-59
Про це інформує пресцентр Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що вночі росіяни запустили по Україні безпілотники типу Shahed з території тимчасово окупованого Криму, а саме цього разу з району Балаклави.
Усього зафіксовано пуски 15 "шахедів", дев’ять із яких було знищено в різних областях України підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони.
Крім того, увечері 11 грудня зенітні ракетні підрозділи повітряного командування "Схід" знищили дві керовані авіаційні ракети Х-59 у Запорізькій області та на Дніпропетровщині.
- Напередодні увечері російські військові запустили по Україні декілька груп ударних безпілотників Shahed.
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