Росіяни ввечері атакують Україну "шахедами"

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ в telegram.

ПС поінформували про загрозу "шахедів" для Миколаївщини о 18:43. Незабаром стало відомо, що дрони запустили з території тимчасово окупованого Криму, а небезпека поширилася на Одещину.

О 19:41 групу "шахедів" перебувають на межі Запорізької, Донецької, Дніпропетровської областей. О 20:21 загроза поширилася на Кіровоградщину, о 21:00 - на Вінницьку та Черкаську області, а о 21:29 - на Хмельниччину.

О 21:57 ПС поінформували, що "шахеди" зафіксовано в районі Умані та Хмельницького.