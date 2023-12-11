Росіяни ввечері атакують Україну "шахедами"
Ввечері у понеділок, 11 грудня, російські військові запустили по Україні декілька груп ударних безпілотників Shahed
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ в telegram.
ПС поінформували про загрозу "шахедів" для Миколаївщини о 18:43. Незабаром стало відомо, що дрони запустили з території тимчасово окупованого Криму, а небезпека поширилася на Одещину.
О 19:41 групу "шахедів" перебувають на межі Запорізької, Донецької, Дніпропетровської областей. О 20:21 загроза поширилася на Кіровоградщину, о 21:00 - на Вінницьку та Черкаську області, а о 21:29 - на Хмельниччину.
О 21:57 ПС поінформували, що "шахеди" зафіксовано в районі Умані та Хмельницького.
- 11 грудня близько 04:13 росіяни атакували Київ балістичними ракетами.
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