РФ ударила по Києву, є постраждалі
У понеділок, 11 грудня, близько 04:13 у Києві прогриміли вибухи
Про це повідомляє Еспресо.
Після вибухів близько 04:15 у столиці та місті оголосили повітряну тривогу. О 04:17 Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram про ракетну небезпеку.
Близько 05:02 у Києві дали відбій повітряної тривоги.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram, що внаслідок падіння уламків ракети в Києві постраждало двоє людей та виникла пожежа.
"Внаслідок атаки ворога уламок ракети пошкодив у Дарницькому районі недобудовану будівлю. Пожежу там оперативно загасили. Ще один уламок упав на газон. Без горіння. Також у Дарницькому районі наразі є двоє постраждалих - чоловік та жінка. Їм медики надали допомогу на місці. Виклики в Шевченківський район не підтвердилися", - написав Кличко.
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