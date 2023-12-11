РФ ударила по Києву, є постраждалі

Про це повідомляє Еспресо.

Після вибухів близько 04:15 у столиці та місті оголосили повітряну тривогу. О 04:17 Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram про ракетну небезпеку.

Близько 05:02 у Києві дали відбій повітряної тривоги.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram, що внаслідок падіння уламків ракети в Києві постраждало двоє людей та виникла пожежа.

"Внаслідок атаки ворога уламок ракети пошкодив у Дарницькому районі недобудовану будівлю. Пожежу там оперативно загасили. Ще один уламок упав на газон. Без горіння. Також у Дарницькому районі наразі є двоє постраждалих - чоловік та жінка. Їм медики надали допомогу на місці. Виклики в Шевченківський район не підтвердилися", - написав Кличко.