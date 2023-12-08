Під час ранкової ракетної атаки українська ППО збила 14 з 19 ракет
Вранці 8 грудня, під час ракетної атаки російської армії по Україні, було запущено 19 ракет Х-101 і Х-555, з яких 14 збила ППО
Про це повідомив речник повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
"Попередньо, 19 ракет було запущено, крилатих ракет Х-101 і Х-555. Маємо непоганий результат ППО - це 14 знищених крилатих ракет", - зазначив він.
За його словами, ракети збили на Київщині та Дніпропетровщині. Спочатку ракети були спрямовані на Дніпро. Він додав, що частина ракет вдарила по об'єктах інфраструктури у Дніпропетровській області.
Повітряні сили підтвердили кількість збитих ракет й поінформували про деталі атаки.
"Усього було задіяно 7 літаків із району Саратовської області, які, попередньо, випустили 19 крилатих ракет повітряного базування.Частина ворожих ракет була спрямована на об’єкти інфраструктури на Дніпропетровщині. Інша група, долетівши до Дніпра, змінила напрямок руху в бік Києва", - йдеться у повідомленні
- Зранку 8 грудня росіяни випустили крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Вони рухались через Харківщину та Дніпропетровщину у район Києва.
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