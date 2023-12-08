Росія запустила ракети зі бомбардувальників. Текстовий онлайн

Про це повідомили Повітряні Сили.

"Імовірні пуски крилатих ракет з стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Орієнтовний час оголошення повітряної тривоги в південних та східних областях - 06.30", - йшлось у першому повідомленні.

О 6:50 ПС повідомили, що перша група ракет перебуває в Харківській області в напрямку Дніпропетровщини (Дніпро/Павлоград).

"Декілька груп ракет напрямком на Павлоград", - додали в ПС.