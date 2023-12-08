Росія запустила ракети зі бомбардувальників. Текстовий онлайн
Зранку 8 грудня росіяни випустили крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС
Про це повідомили Повітряні Сили.
"Імовірні пуски крилатих ракет з стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Орієнтовний час оголошення повітряної тривоги в південних та східних областях - 06.30", - йшлось у першому повідомленні.
О 6:50 ПС повідомили, що перша група ракет перебуває в Харківській області в напрямку Дніпропетровщини (Дніпро/Павлоград).
"Декілька груп ракет напрямком на Павлоград", - додали в ПС.
Повітряні Сили: Миргород - перебувайте в укриттях.
О 7:11 ПС повідомили: Ракети заходять в повітряний простір Кіровоградської області.
Карта тривог станом на 7 ранку
Фото: Скрін
ПС: "Дніпро - перебувайте в укриттях. Ракети змінюють напрямок на захід".
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