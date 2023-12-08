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Росія запустила ракети зі бомбардувальників. Текстовий онлайн

8 грудня, 2023 п'ятниця
07:00
Війна з Росією Ракета

Зранку 8 грудня росіяни випустили крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС

Про це повідомили Повітряні Сили.

"Імовірні пуски крилатих ракет з стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Орієнтовний час оголошення повітряної тривоги в південних та східних областях - 06.30", - йшлось у першому повідомленні.

О 6:50 ПС повідомили, що перша група ракет перебуває в Харківській області в напрямку Дніпропетровщини (Дніпро/Павлоград).

"Декілька груп ракет напрямком на Павлоград", - додали в ПС.

Хронологія:
07:14
8 грудня, 2023 п'ятниця
О 7:06 тривогу оголосили на Вінниччині, за п'ять хвилин - у Житомирській області.
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07:12

Повітряні Сили: Миргород - перебувайте в укриттях.

О 7:11 ПС повідомили: Ракети заходять в повітряний простір Кіровоградської області.

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07:06

Карта тривог станом на 7 ранку

Повітряна тривога 8 грудня станом на 06:55

Фото: Скрін


 
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07:03

ПС: "Дніпро - перебувайте в укриттях. Ракети змінюють напрямок на захід".

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ППО
Військові новини
ракетний удар
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