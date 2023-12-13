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У Києві лунають вибухи: ракетну небезпеку оголошено у двох областях

13 грудня, 2023 середа
03:06
Війна з Росією Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО

13 грудня о третій ночі у Києві пролунали вибухи, після чого було оголошено повітряну тривогу. Ракетну небезпеку оголошено у Київській та Чернігівській областях

Про це повідомляє Суспільне.

"У Києві пролунали вибухи, повідомляють наші кореспонденти. У столиці оголосили повітряну тривогу", - йдеться у повідомленні.

Повітряні сили ЗСУ оголосили ракетну небезпеку у Київській та Чернігівській областях.

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російська армія
новини Києва
ракетний удар
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