У Києві лунають вибухи: ракетну небезпеку оголошено у двох областях
13 грудня о третій ночі у Києві пролунали вибухи, після чого було оголошено повітряну тривогу. Ракетну небезпеку оголошено у Київській та Чернігівській областях
Про це повідомляє Суспільне.
"У Києві пролунали вибухи, повідомляють наші кореспонденти. У столиці оголосили повітряну тривогу", - йдеться у повідомленні.
Повітряні сили ЗСУ оголосили ракетну небезпеку у Київській та Чернігівській областях.
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