Форвард "Барселони" Обамеянг зробив хет-трик і встановив унікальне досягнення в європейському футболі

Про це повідомляє статистичний портал Squawka.



Вчора, 20 лютого, "Барселона" розгромила "Валенсію" (4:1) у матчі 25-го туру чемпіонату Іспанії. Хет-трик у зустрічі оформив габонець П'єр-Емерік Обамеянг.



32-річний Обамеянг став першим гравцем у XXI столітті, який зробив хет-трик у французькій Лізі 1, німецькій Бундеслізі, англійській Прем'єр-лізі та іспанській Ла Лізі.

Цієї зими П'єр-Емерік Обамеянг розірвав контракт з "Арсеналом" та перейшов до "Барселони" у статусі вільного агента без компенсації.

Футболіст був виключений зі складу "Арсеналу" за те, що пізно повернувся до розташування команди із закордонної поїздки. Він відпросився з клубу, аби привезти до Англії свою матір, яка мала проблеми зі здоров'ям.

Обамеянг - вихованець італійського "Мілану". Він також грав за французькі "Лілль", "Монако" та "Сент-Етьєн" і дортмундську "Борусію".

За збірну Габону нападник провів 72 матчі та забив 32 голи.