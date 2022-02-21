Форвард "Барселони" Обамеянг зробив хет-трик і встановив унікальне досягнення в європейському футболі
Габонський форвард П'єр-Емерік Обамеянг оформив перший хет-трик за "Барселону" і став першим футболістом, який забивав 3 м'ячі за один матч у Ла Лізі, АПЛ, Бундеслізі і Лізі 1
Про це повідомляє статистичний портал Squawka.
Вчора, 20 лютого, "Барселона" розгромила "Валенсію" (4:1) у матчі 25-го туру чемпіонату Іспанії. Хет-трик у зустрічі оформив габонець П'єр-Емерік Обамеянг.
32-річний Обамеянг став першим гравцем у XXI столітті, який зробив хет-трик у французькій Лізі 1, німецькій Бундеслізі, англійській Прем'єр-лізі та іспанській Ла Лізі.
Цієї зими П'єр-Емерік Обамеянг розірвав контракт з "Арсеналом" та перейшов до "Барселони" у статусі вільного агента без компенсації.
Футболіст був виключений зі складу "Арсеналу" за те, що пізно повернувся до розташування команди із закордонної поїздки. Він відпросився з клубу, аби привезти до Англії свою матір, яка мала проблеми зі здоров'ям.
Обамеянг - вихованець італійського "Мілану". Він також грав за французькі "Лілль", "Монако" та "Сент-Етьєн" і дортмундську "Борусію".
За збірну Габону нападник провів 72 матчі та забив 32 голи.https://t.me/espresotb
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