Форвард пояснив, чому проміняв "Аякс" на "Шахтар"

Про це повідомляє Ajax Showtime.



За словами Траоре, основна причина, чому він покинув "Аякс" - ігровий час.



"Я молодий і зараз саме час грати якомога більше. "Шахтар" я вибрав через їх стиль гри, через те, що команда грає по-європейськи, як і "Аякс", і, звичайно, через тренера. Він хотів, щоб я прийшов в команду. Де Дзербі міг працювати в топ-клубах Серії А, і вважає мене ідеальним форвардом для своєї схеми гри. Це вселяє впевненість. Хочу зіграти зі "Шахтарем" у Лізі чемпіонів", - сказав Лассіна Траоре.



Сторони підписали контракт до 2026-го року. Сума трансферу склала 8 млн євро. Траоре став першим футболістом з Буркіно-Фасо в історії "Шахтаря".



Transfermarkt оцінює 20-річного Лассіну Траоре в 6,5 млн євро. Форвард вже провів за "Шахтар" 1 матч і забив 1 гол.

18 червня у "Шахтар" перейшов нападник нідерландського "Аяксу" Лассіна Траоре.

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