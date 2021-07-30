Форвард пояснив, чому проміняв "Аякс" на "Шахтар"
Новачок "Шахтаря" Лассіна Траоре пояснив, чому покинув "Аякс" і перейшов до донецького клубу
Про це повідомляє Ajax Showtime.
За словами Траоре, основна причина, чому він покинув "Аякс" - ігровий час.
"Я молодий і зараз саме час грати якомога більше. "Шахтар" я вибрав через їх стиль гри, через те, що команда грає по-європейськи, як і "Аякс", і, звичайно, через тренера. Він хотів, щоб я прийшов в команду. Де Дзербі міг працювати в топ-клубах Серії А, і вважає мене ідеальним форвардом для своєї схеми гри. Це вселяє впевненість. Хочу зіграти зі "Шахтарем" у Лізі чемпіонів", - сказав Лассіна Траоре.
Сторони підписали контракт до 2026-го року. Сума трансферу склала 8 млн євро. Траоре став першим футболістом з Буркіно-Фасо в історії "Шахтаря".
Transfermarkt оцінює 20-річного Лассіну Траоре в 6,5 млн євро. Форвард вже провів за "Шахтар" 1 матч і забив 1 гол.
- 18 червня у "Шахтар" перейшов нападник нідерландського "Аяксу" Лассіна Траоре.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.76
Купівля 26.76Продаж 26.99
-
EUR
Купівля 31.71Продаж 32.09
- Актуальне
- Важливе