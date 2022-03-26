Фракція ОПЗЖ у райраді Одесі заявила про зупинку діяльності

Про це повідомив голова райради Віталій Барвіненко у Facebook.



"Інформую, що на моє ім’я надійшла заява від фракції "ОПЗЖ" в Одеській районній раді про зупинення діяльності цієї фракції в повному складі", - зазначив він.



Барвіненко заявив, що головою фракції був поданий весь необхідний пакет документів.



"З огляду на вищезазначене, відповідне оголошення буде зроблено мною під час пленарного засідання сесії районної ради", - підсумував очільник органу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заборонив діяльність 11 проросійських партій на час воєнного стану. Перелік: "Опозиційна платформа – За життя"; "Партія Шарія"; "Наші"; "Опозиційний блок"; "Ліва опозиція"; "Союз лівих сил"; "Держава"; "Прогресивна соціалістична партія України"; "Соціалістична партія України"; "Соціалісти"; "Блок Володимира Сальдо".

Депутати від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" в Ужгородській міській раді написали заяви на вихід з фракції.