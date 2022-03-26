Фракція ОПЗЖ у райраді Одесі заявила про зупинку діяльності
В Одеській райраді депутати фракції "Опозиційна платформа - За життя" заявили про припинення діяльності
Про це повідомив голова райради Віталій Барвіненко у Facebook.
"Інформую, що на моє ім’я надійшла заява від фракції "ОПЗЖ" в Одеській районній раді про зупинення діяльності цієї фракції в повному складі", - зазначив він.
Барвіненко заявив, що головою фракції був поданий весь необхідний пакет документів.
"З огляду на вищезазначене, відповідне оголошення буде зроблено мною під час пленарного засідання сесії районної ради", - підсумував очільник органу.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заборонив діяльність 11 проросійських партій на час воєнного стану. Перелік: "Опозиційна платформа – За життя"; "Партія Шарія"; "Наші"; "Опозиційний блок"; "Ліва опозиція"; "Союз лівих сил"; "Держава"; "Прогресивна соціалістична партія України"; "Соціалістична партія України"; "Соціалісти"; "Блок Володимира Сальдо".
- Депутати від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" в Ужгородській міській раді написали заяви на вихід з фракції.
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