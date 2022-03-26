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Головна війна з Росією Фракція ОПЗЖ у райраді Одесі заявила про зупинку діяльності

Фракція ОПЗЖ у райраді Одесі заявила про зупинку діяльності

26 березня, 2022 субота
15:26
війна з Росією заборона ОПЗЖ

В Одеській райраді депутати фракції "Опозиційна платформа - За життя" заявили про припинення діяльності

Про це повідомив голова райради Віталій Барвіненко у Facebook.

"Інформую, що на моє ім’я надійшла заява від фракції "ОПЗЖ" в Одеській районній раді про зупинення діяльності цієї фракції в повному складі", - зазначив він.

Барвіненко заявив, що головою фракції був поданий весь необхідний пакет документів.

"З огляду на вищезазначене, відповідне оголошення буде зроблено мною під час пленарного засідання сесії районної ради", - підсумував очільник органу.

  • Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заборонив діяльність 11 проросійських партій на час воєнного стану.  Перелік: "Опозиційна платформа – За життя"; "Партія Шарія"; "Наші"; "Опозиційний блок"; "Ліва опозиція"; "Союз лівих сил"; "Держава"; "Прогресивна соціалістична партія України"; "Соціалістична партія України"; "Соціалісти"; "Блок Володимира Сальдо".
  • Депутати від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" в Ужгородській міській раді написали заяви на вихід з фракції.
 
 

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Одеса
ОПЗЖ
райрада
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