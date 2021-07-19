Франція більше не вимагатиме ПЛР-тест в українців, які вакцинувались схваленими у ЄС препаратами
Мандрівникам з України, щепленим проти COVID-19 не потрібно мати негативний ПЛР-тест для в'їзду до Франції
Про це повідомила пресслужба посольства Франції в Україні в Twitter.
"Мандрівникам з України, щепленим проти COVID-19 вакциною, визнаною Європейським медичним агентством, більше не потрібно мати негативний ПЛР-тест для в'їзду до Франції", - йдеться у повідомленні.
Вакцини, визнані EMA : Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield і Jansen/Johnson & Johnson.
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