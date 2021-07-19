Франція більше не вимагатиме ПЛР-тест в українців, які вакцинувались схваленими у ЄС препаратами

Про це повідомила пресслужба посольства Франції в Україні в Twitter.



"Мандрівникам з України, щепленим проти COVID-19 вакциною, визнаною Європейським медичним агентством, більше не потрібно мати негативний ПЛР-тест для в'їзду до Франції", - йдеться у повідомленні.

Вакцини, визнані EMA : Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield і Jansen/Johnson & Johnson.

Хороші новини! Мандрівникам з ????????, щепленим проти #Covid19 вакциною, визнаною Європейським агенством лікарських засобів @EMA_News

, з підтвердженням повного графіка вакцинації більше не потрібно мати негативний тест #PCR для в'їзду до ????????. Безвізовий діє.https://t.co/ruCQbnlRoc — La France en Ukraine (@FranceenUkraine) July 19, 2021