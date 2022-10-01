Про це повідомляє видання французьке видання Le Monde.

Зазначають, що до цієї поставки можуть увійти від 6 до 12 гаубиць, із 15, які запрошував Київ раніше. Їх збираються взяти із замовлення для Данії.

За попередньою інформацією, три сторони - Данія, Франція та Україна - зараз завершують технічні обговорення, оскільки для них цей маневр є предметом принципової політичної угоди. Про це стало відомо з обміну повідомленнями між президентом Франції Емманюелем Макроном, Президентом України Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксеном.

Видання зазначає, що техніка раніше призначалася для Данії. Саме вона ще у 2017-му робила замовлення на 15 одиниць САУ Caesar. У 2019-му Данія додатково замовила ще чотири гармати.

"На цьому етапі Копенгаген тим більше погодився б відмовитися від частини цього обладнання, оскільки воно все ще перебуває в процесі технічної перевірки або навіть частково не відповідає специфікаціям, спочатку встановленим данцями", - пише Le Monde.

Зазначається, що Україна після вагань все ж готова відновити матеріали для цієї зброї та використовувати їх як є, оскільки раніше вона була задоволена роботою САУ Caesar.

1 вересня стало відомо, що Данія передасть ЗСУ зимову форму та одяг.