Франція готується поставити Україні до 12 САУ Caesar, - Le Monde
Франція може передати Україні нову партію самохідних артилерійських установок Caesar, які взяли із замовлення для Данії
Про це повідомляє видання французьке видання Le Monde.
Зазначають, що до цієї поставки можуть увійти від 6 до 12 гаубиць, із 15, які запрошував Київ раніше. Їх збираються взяти із замовлення для Данії.
За попередньою інформацією, три сторони - Данія, Франція та Україна - зараз завершують технічні обговорення, оскільки для них цей маневр є предметом принципової політичної угоди. Про це стало відомо з обміну повідомленнями між президентом Франції Емманюелем Макроном, Президентом України Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксеном.
Видання зазначає, що техніка раніше призначалася для Данії. Саме вона ще у 2017-му робила замовлення на 15 одиниць САУ Caesar. У 2019-му Данія додатково замовила ще чотири гармати.
"На цьому етапі Копенгаген тим більше погодився б відмовитися від частини цього обладнання, оскільки воно все ще перебуває в процесі технічної перевірки або навіть частково не відповідає специфікаціям, спочатку встановленим данцями", - пише Le Monde.
Зазначається, що Україна після вагань все ж готова відновити матеріали для цієї зброї та використовувати їх як є, оскільки раніше вона була задоволена роботою САУ Caesar.
- 1 вересня стало відомо, що Данія передасть ЗСУ зимову форму та одяг.
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