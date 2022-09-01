ЗСУ отримають від Данії зимову форму та одяг

Про це повідомляє Офіс президента України.

Зеленський подякував уряду та прем’єр-міністру Данії за політичну, фінансову та збройну підтримку України під час війни.

"Ми вдячні й дуже цінуємо цю допомогу. Ми сприймаємо це як партнерські й дружні, теплі відносини між нашими державами", – зазначив президента, який також висловив подяку за прихисток, який надала Данія вимушено переміщеним українцям, котрі залишили свої домівки через війну.

Крім цього, глава держави відзначив постачання Данією військової форми та зимового одягу для українських захисників.

"Хочу вам подякувати за цю підтримку й таку доволі швидку реакцію", – сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив на важливості підтримки з боку Данії санкційної політики щодо Російської Федерації.

Також Зеленський подякував Королівству Данія за згоду долучитися до відновлення об’єктів інфраструктури в Миколаївській області, які постраждали внаслідок російських обстрілів.

Президент запросив прем’єр-міністра Метте Фредеріксен відвідати Україну з візитом.

Зі свого боку міністр закордонних справ Данії привітав зусилля України в боротьбі за незалежність, територіальну цілісність і демократію. Він наголосив, що його країна надаватиме Україні підтримку стільки, скільки буде необхідно.

Наприкінці зустрічі Глава держави вручив Еппе Кофоду орден "За заслуги" І ступеня, яким його нагороджено Указом Президента від 23 серпня за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України та вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод заявив, що Росія та Владімір Путін не виграють війну в Україні, та запевнив у подальшій підтримці

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