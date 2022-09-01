Про це він сказав на пресконференції в Києві.

"Путін і РФ цю війну не виграють, вони програють. Він – маленька людина і в прямому, і в фігуральному сенсі. І ці сподівання кривавої жалюгідної людини наштовхнулися на масовану і натхненну боротьбу українців", - сказав Кофод.

У ході пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою Кофод також додав, що цього тижня уряд Данії схвалив державний бюджет на 2023 рік, і фінансова підтримка Україні займає там провідне місце.

"Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - додав міністр.

1 вересня міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод прибув з візитом до Києва та Бучі. "Просто неможливо уявити, що одна людина може наказати вчинити стільки жахливих злочинів. Данія продовжить розслідувати і фіксувати російські злочини і показувати світові, що тут робить Росія", - сказав Кофод.

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