Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод прибув з візитом до Києва
Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод сьогодні, 1 вересня, прибув з візитом до столиці України
Про це повідомив міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод у твіттері.
"Щасливий повернутися в прекрасний Київ, щоб підкреслити непохитну підтримку Данією українського народу. Наразі ми надали понад €400 млн військової підтримки - і буде більше. Слава Україні!", - пише Кофод.
- Глава МЗС Данії Єппе Кофод сподівається, що ЄС ухвалить спільне рішення про заборону видачі туристичних віз росіянам.
- Британія та Данія оголосили про збільшення допомоги Україні у вигляді грошей і зброї на міжнародній конференції донорів у Копенгагені.
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