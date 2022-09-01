Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод прибув з візитом до Києва

Про це повідомив міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод у твіттері.

"Щасливий повернутися в прекрасний Київ, щоб підкреслити непохитну підтримку Данією українського народу. Наразі ми надали понад €400 млн військової підтримки - і буде більше. Слава Україні!", - пише Кофод.

Глава МЗС Данії Єппе Кофод сподівається, що ЄС ухвалить спільне рішення про заборону видачі туристичних віз росіянам.

Британія та Данія оголосили про збільшення допомоги Україні у вигляді грошей і зброї на міжнародній конференції донорів у Копенгагені.