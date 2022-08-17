Данія збирається обмежити в’їзд туристів з РФ

Про це він сказав агентству Ritzau.

"Якщо це не вдасться зробити спільним рішенням, з данської сторони ми розглянемо можливість введення обмежень, які ще більше скоротять кількість російських туристичних віз", - сказав Єппе Кофод.

За його словами, якщо не буде успіху у запровадженні спільних правил ЄС, уряд готовий переглянути правила Данії.

"Я вважаю дуже ганебним те, що російські туристи можуть засмагати і жити розкішним життям на півдні Європи, тоді як українські міста бомблять до невпізнання" - наголосив міністр.

Відомо, що візові обмеження проти громадян РФ ввели ще ряд країн. Бельгія видає лише студентську візу, візу для дослідників та одноразову робочу. Мальта відкрита лише для росіян-членів сімей громадян ЄС. Нідерланди припинили видавати короткострокові візи росіянам ще у квітні. Словаччина видає візи лише за крайньої потреби, а також для деяких видів робіт.

5 серпня посольство Латвії тимчасово зупинило видачу всіх віз для російських громадян. 11 серпня, Латвія визнала Росію спонсором тероризму та закликала ЄС припинити дію віз для росіян і білорусів.

9 серпня Зеленський закликав Захід заборонити в'їзд усім громадянам РФ. 10 серпня, очільник МЗС Дмитро Кулеба закликав усі країни Європейського Союзу і Групи семи припинити видачу віз громадянам РФ.

11 серпня Естонія закрила в'їзд росіянам із шенгенськими візами.

12 серпня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський запропонував включити заборону на видачу громадянам Росії віз у новий пакет санкцій проти РФ

Водночас Польща розробляє рішення, яке дозволить відмовляти росіянам у видачі віз.

Премʼєр-міністерка Фінляндії Санна Марін заявила, що її країна підтримує обмеження видачі росіянам віз у Європу та очікує, що відповідне питання буде розглянуто на самітах ЄС.

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