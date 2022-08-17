Данія збирається обмежити в’їзд туристів з РФ
Глава МЗС Данії Єппе Кофод сподівається, що ЄС ухвалить спільне рішення про заборону видачі туристичних віз росіянам
Про це він сказав агентству Ritzau.
"Якщо це не вдасться зробити спільним рішенням, з данської сторони ми розглянемо можливість введення обмежень, які ще більше скоротять кількість російських туристичних віз", - сказав Єппе Кофод.
За його словами, якщо не буде успіху у запровадженні спільних правил ЄС, уряд готовий переглянути правила Данії.
"Я вважаю дуже ганебним те, що російські туристи можуть засмагати і жити розкішним життям на півдні Європи, тоді як українські міста бомблять до невпізнання" - наголосив міністр.
Відомо, що візові обмеження проти громадян РФ ввели ще ряд країн. Бельгія видає лише студентську візу, візу для дослідників та одноразову робочу. Мальта відкрита лише для росіян-членів сімей громадян ЄС. Нідерланди припинили видавати короткострокові візи росіянам ще у квітні. Словаччина видає візи лише за крайньої потреби, а також для деяких видів робіт.
- 5 серпня посольство Латвії тимчасово зупинило видачу всіх віз для російських громадян. 11 серпня, Латвія визнала Росію спонсором тероризму та закликала ЄС припинити дію віз для росіян і білорусів.
- 9 серпня Зеленський закликав Захід заборонити в'їзд усім громадянам РФ. 10 серпня, очільник МЗС Дмитро Кулеба закликав усі країни Європейського Союзу і Групи семи припинити видачу віз громадянам РФ.
- 11 серпня Естонія закрила в'їзд росіянам із шенгенськими візами.
- 12 серпня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський запропонував включити заборону на видачу громадянам Росії віз у новий пакет санкцій проти РФ
- Водночас Польща розробляє рішення, яке дозволить відмовляти росіянам у видачі віз.
- Премʼєр-міністерка Фінляндії Санна Марін заявила, що її країна підтримує обмеження видачі росіянам віз у Європу та очікує, що відповідне питання буде розглянуто на самітах ЄС.
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