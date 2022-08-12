English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Чехія запропонує ЄС включити у новий пакет санкцій заборону на видачу віз росіянам

Чехія запропонує ЄС включити у новий пакет санкцій заборону на видачу віз росіянам

12 серпня, 2022 п'ятниця
16:53
Світ Чехія

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський запропонував включити заборону на видачу громадянам Росії віз у новий пакет санкцій проти РФ

Про це інформує Європейська Правда з посиланням на AFP.

"Повна заборона російських віз усіма членами ЄС може бути ще однією дуже ефективною санкцією", – каже Ліпавський у заяві, поширеній серед держав-членів ЄС.

Там також йдеться про те, що країна винесе обговорення питання на неформальне засідання міністра закордонних справ, яке пройде у Празі наприкінці серпня.

"У час російської агресії, коли Кремль продовжує ескалацію, не може бути й мови про звичайний туризм для російських громадян", – зазначає Ліпавський.

  • Нагадаємо, влада Естонії має намір не впускати в країну громадян Росії із виданими Естонією шенгенськими візами

  • Попередньо премʼєр-міністерка країни Кая Каллас закликала країни перестати видавати росіянам туристичні візи

  • А пізніше премʼєрка Фінляндії Санна Марін підтримала обмеження видачі росіянам віз у Європу та заявила, що очікує, аби відповідне питання буде розглянуто на самітах ЄС

  • Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримав ідею загальної заборони на в'їзд росіян до ЄС. У цьому питанні Німеччина поки не досягла єдиної думки 

  • При цьому голова міністерства закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу не згоден з позицією Німеччини та виступає за санкції проти РФ у вигляді заборони видачі туристичних віз російським громадянам

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb 

Новини
Чехія
Читайте також:
Віталій Портников
10 серпня, 2022 середа
У журналіста Віталія Портникова вдома у Львові виявили "прослушку", - Княжицький
Крим, Саки, Новофедорівка, вибух, пожежа, удар
11 серпня, 2022 четвер
Військовий експерт Катков розповів варіанти того, яким чином ЗСУ вдарили по аеродрому в Криму
Держдума РФ
10 серпня, 2022 середа
У Росії вважають, що війна в Україні пройшла "точку неповернення"
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.89
    Купівля 38.89
    Продаж 39.76
  • EUR
    Купівля 39.65
    Продаж 40.82
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
12 серпня
16:51
Російський корабель - ілюстроване фото
Російські кораблі через шторм у Чорному морі тримаються ближче до узбережжя Криму
16:38
Ексклюзив
окупант
Ворог категорично не хоче воювати, він не йде на пряме бойове зіткнення, - боєць ЗСУ Сазонов
16:29
Посуха
В Англії оголосили посуху через аномальну високу температуру повітря
16:23
Андрій Кокотюха
Росіяни – це вірус, поширення якого зупиняється жорстким карантином
16:21
"Common Help UA: благодійний фонд Повір у себе" спільно з Асоціацією "Дунайська соя" підтримали пацієнток Оскільського психоневрологічного диспансеру
16:19
Китай
Китай наклав санкції на заступника міністра інфраструктури Литви через поїздку на Тайвань
16:13
ЗНО
Стартувала реєстрація вступників на спеціальну сесію національного мультимедійного тесту
15:48
Кая Каллас
"Це те, чого вони дійсно бояться, тому це ефективно": Естонія продовжить переконувати ЄС припинити видачу віз росіянам
15:47
прикордонники
За час дії воєнного стану в Україні прикордонники виявили понад 700 ухилянтів із підробленими довідками
15:46
У Великій Британії назвали сім міст, де може відбутися Євробачення-2023
15:42
Естонія
Росіян не варто відмежовувати від Путіна: глава МЗС Естонії Рейнсалу підтримав заборону на видачу віз громадянам РФ
15:37
Катував підлітка під час окупації Київщини
Катував підлітка під час окупації Київщини: приятелю Кадирова оголосили підозру у воєнних злочинах
15:21
Сили безпеки й оборони України закликали світ не допустити судилища над захисниками Маріуполя
15:21
Олексій Гребенщиков
"Денацифікувався та демілітаризувався": в Україні ліквідували російського капітана
15:21
У Чикаго підлітки зібрали гроші для України, встановивши при цьому рекорд Гіннеса
У Чикаго підлітки зібрали гроші для України, встановивши при цьому рекорд Гіннеса
15:19
Ексклюзив
Війна з Росією
Європа абсолютно не готова до війни: із 1990-го оборонні бюджети лише скорочувалися, - військовий експерт Катков
15:15
На Луганщині підірвали місцевого колаборанта
На Луганщині "добрі люди" підірвали місцевого колаборанта, - Гайдай
15:10
Ексклюзив
Чалий
Росіяни мають нести відповідальність, інакше це буде війна на десятиліття, - дипломат Чалий про заборону громадянам РФ вʼїзду в ЄС
15:07
ЗСУ показали, як знищили російський "град" і боєкомплекти до нього на Херсонщині
14:54
Ексклюзив
окупанти
Децентралізація зруйнувала плани росіян з дестабілізації місцевої влади, - директор з питань науки та розвитку Інституту громадянського суспільства
14:52
Анатолій Шарій
У Литві порушили кримінальну справу проти проросійського блогера Анатолія Шарія
14:50
Полонені
Рідні та близькі полонених або зниклих українських військових зможуть шукати дані про них у Telegram-боті Національного інформбюро
14:41
Ексклюзив
ЗАЕС окупанти
Метою Росії є загарбати Запорізьку АЕС, а не підірвати її, - експерт з атомної енергетики Литвинський
14:40
Оновлено
вибух
У Мелітополі підірвали колаборанта й одного з очільників виборчого штабу "Єдиної Росії", - мер
14:40
масова загибель риби в річці Одер
У Німеччині в пробах води з річки Одер виявили ртуть
14:19
путін путлер
Путін зібрав Радбез щодо "безпеки на військовому напрямку", доповідав Шойгу
14:06
Економіка Росії
Економіка Росії відкотилась на 4 роки назад через війну, - Bloomberg
13:53
Ексклюзив
Енергодар, вибух
Ворог обстрілами пошкодив частину промислових об'єктів ЗАЕС та інфраструктуру Енергодара, - мер Орлов
13:42
ЗСУ знищили
Розвідка США оцінює втрати Росії у війні з Україною у близько 500 військових на день, - NYT
13:40
Мамулечка, надо сваливать отсюда
"Мамулечка, надо сваливать отсюда". Як росіяни видали свою нову національну ідею
13:38
Наталка Діденко
Дощі, рвучкий вітер і +35 °С: синоптик Наталка Діденко дала прогноз на 13 серпня
13:29
Швейцарія змінила правила надання соціальної допомоги українським біженцям
Швейцарія змінила правила надання соціальної допомоги українським біженцям
13:03
Нафтогаз
G7 чекає від України призначення наглядової ради Нафтогазу напередодні зимового сезону
13:00
Ексклюзив
Сергій Згурець
Згурець: Існує ризик створення умовного інформаційного поля з висвітлення ситуації на фронті без аналітичної оцінки експертів
12:59
Зерно
Пшениця і кукурудза: з портів Одещини вийшли ще два судна з українським продовольством, - Міноборони Туреччини
12:58
окупанти Маріуполь
У Маріупольському районі вночі лунала стрілянина: у міськраді нагадують про "розбірки" між окупантами
12:39
Ексклюзив
Валерій Чалий
Ядерним шантажем Росія прагне зафіксувати окупацію території України, - дипломат Чалий
12:33
Amnesty International
Фінська Amnesty International втратила близько 400 донорів після звіту, в якому організація закидала ЗСУ наражання цивільних на ризик
12:27
Служба безпеки України СБУ
Коригував обстріли Харківської ОДА і ще сімох цивільних об'єктів: СБУ затримала завербованого Росією експравоохоронця
12:26
Ексклюзив
Україна серце
Немає про що думати, коли погоджуєшся боротися за свободу, - американець Джей Блейк про рішення волонтерити в Україні
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV