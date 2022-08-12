Чехія запропонує ЄС включити у новий пакет санкцій заборону на видачу віз росіянам
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський запропонував включити заборону на видачу громадянам Росії віз у новий пакет санкцій проти РФ
Про це інформує Європейська Правда з посиланням на AFP.
"Повна заборона російських віз усіма членами ЄС може бути ще однією дуже ефективною санкцією", – каже Ліпавський у заяві, поширеній серед держав-членів ЄС.
Там також йдеться про те, що країна винесе обговорення питання на неформальне засідання міністра закордонних справ, яке пройде у Празі наприкінці серпня.
"У час російської агресії, коли Кремль продовжує ескалацію, не може бути й мови про звичайний туризм для російських громадян", – зазначає Ліпавський.
- Нагадаємо, влада Естонії має намір не впускати в країну громадян Росії із виданими Естонією шенгенськими візами
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Попередньо премʼєр-міністерка країни Кая Каллас закликала країни перестати видавати росіянам туристичні візи
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А пізніше премʼєрка Фінляндії Санна Марін підтримала обмеження видачі росіянам віз у Європу та заявила, що очікує, аби відповідне питання буде розглянуто на самітах ЄС
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Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримав ідею загальної заборони на в'їзд росіян до ЄС. У цьому питанні Німеччина поки не досягла єдиної думки
- При цьому голова міністерства закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу не згоден з позицією Німеччини та виступає за санкції проти РФ у вигляді заборони видачі туристичних віз російським громадянам
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