Про це інформує ERR.

Міністр закордонних справ Естонії заявив, що простих громадян Росії не можна розглядати як окрему категорію та відокремлювати їх від лідера РФ Володимира Путіна. Так міністр прокоментував заборону Естонії на в'їзд громадян Росії, що мають шенгенські візи, яку оголосили в четвер і яка набуде чинності 18 серпня.

Як відомо, канцлер Німеччини Олаф Шольц нещодавно повідомив, що не підтримує такі санкції. На запитання, чи не турбує Естонію можливість того, що прикордонні з Росією країни залишаться в ЄС наодинці з цією пропозицією, Рейнсалу відповів, що все ще розраховує на найширшу підтримку.

"Я не згоден з підходом, згідно з яким ми дивимося на "звичайних" російських громадян і відокремлюємо їх від Путіна. Війну веде Російська Федерація як держава. Безперечно, російські громадяни своєю пасивністю несуть за це моральну відповідальність. Позиція Естонії полягає в тому, що Європа повинна запровадити санкції. Наше повідомлення як держави, оскільки це в нашій компетенції – запроваджувати такі санкції, наступне: російським громадянам тут не раді".

Він також додав, що це "абсолютно морально неприпустимо дозволяти сотням тисяч російських громадян їздити в туристичні поїздки, тоді як в Україні дітей розносять на шматки ракетами, буквально оплаченими податковими грошима цих самих російських громадян".

Рейнсалу зазначив, що з наступного тижня естонський кабмін почне обговорювати варіанти, як за допомогою юридичних процедур повністю заборонити в'їзд громадян Росії через кордон Естонії.

"На мій погляд, справжня небезпека полягає в тому, що наразі ми маємо сотні тисяч росіян, які пересуваються та подорожують туди-сюди. Це фактично ускладнює для нас моніторинг безпекової ситуації. Не кажучи вже про те, що це також, як на мене, морально дуже сумнівно.

Нагадаємо, влада Естонії має намір не впускати в країну громадян Росії із виданими Естонією шенгенськими візами

Попередньо премʼєр-міністерка країни Кая Каллас закликала країни перестати видавати росіянам туристичні візи

А пізніше премʼєрка Фінляндії Санна Марін підтримала обмеження видачі росіянам віз у Європу та заявила, що очікує, аби відповідне питання буде розглянуто на самітах ЄС

При цьому канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримав ідею загальної заборони на в'їзд росіян до ЄС. У цьому питанні Німеччина поки не досягла єдиної думки