Про це Зеленський сказав у інтерв'ю The Washington Post.

За його словами, такий крок може стати одним зі способів завадити Росії анексувати нові території України.

"Найважливішими санкціями є закриття кордонів – бо росіяни забирають чужу землю. Росіяни повинні жити у своєму світі, поки не змінять свою філософію. Хоч би які були росіяни, нехай їдуть в Росію. Тоді вони зрозуміють. Вони скажуть: "Ця війна не має до нас стосунку. Все населення не може нести відповідальність", чи не так? Може. Населення обрало цю владу, і вони з нею не борються, не сперечаються, не кричать", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що заборона в’їзду для всіх росіян – це єдиний спосіб вплинути на Путіна.

26 липня міністерство закордонних справ Естонії повідомило, що готує пропозиції Євросоюзу щодо припинення видачі віз громадянам Росії.

5 серпня посольство Латвії тимчасово зупинило видачу всіх віз для російських громадян.

6 серпня консульська служба Болгарії зупинила прийом документів росіян на туристичні візи.

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