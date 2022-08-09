Зеленський закликав Захід заборонити в'їзд усім громадянам РФ
Президент України Володимир Зеленський закликав Захід заборонити в'їзд усім громадянам Росії
Про це Зеленський сказав у інтерв'ю The Washington Post.
За його словами, такий крок може стати одним зі способів завадити Росії анексувати нові території України.
"Найважливішими санкціями є закриття кордонів – бо росіяни забирають чужу землю. Росіяни повинні жити у своєму світі, поки не змінять свою філософію. Хоч би які були росіяни, нехай їдуть в Росію. Тоді вони зрозуміють. Вони скажуть: "Ця війна не має до нас стосунку. Все населення не може нести відповідальність", чи не так? Може. Населення обрало цю владу, і вони з нею не борються, не сперечаються, не кричать", – сказав Зеленський.
Він наголосив, що заборона в’їзду для всіх росіян – це єдиний спосіб вплинути на Путіна.
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