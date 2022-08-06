На тлі дипломатичного скандалу, Болгарія зупиняє видачу віз росіянам

Про це повідомляє "Асоціації туроператорів РФ".

В Асоціації зазначають, що консульство Болгарії в Москві сповістило їх про тимчасове призупинення прийому документів на туристичні візи і візи для власників нерухомості у "надзвичайній ситуації, що склалася".

Найбільш вірогідною причиною такого рішення в Асоціації називають оголошення в п'ятницю, 5 серпня, персонами нон грата 14 співробітників диппредставництва та консульських установ Болгарії в Росії.

Цей крок російської сторони став відповіддю на рішення болгарської влади про висилку з країни 70 російських дипломатів та техперсоналу російських дипвідомств, у тому числі генеральних консулів Росії у Варні та Русі.

Рішення позиціонується як тимчасове. Але як довго триватиме пауза у візовому процесі – невідомо.

Уряд Болгарії прийняв рішення про тимчасове закриття консульства країни в російському місті Єкатеринбург

Нагадаємо, на початку липня Болгарія, згідно з санкціями Європейського Союзу, заморозила переказ із Росії до свого посольства, який призначався для виплат зарплат дипломатів

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