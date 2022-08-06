На тлі дипломатичного скандалу, Болгарія зупиняє видачу віз росіянам
Консульська служба Болгарії на невизначений термін зупиняє прийом документів на туристичні візи та візи для власників нерухомості
Про це повідомляє "Асоціації туроператорів РФ".
В Асоціації зазначають, що консульство Болгарії в Москві сповістило їх про тимчасове призупинення прийому документів на туристичні візи і візи для власників нерухомості у "надзвичайній ситуації, що склалася".
Найбільш вірогідною причиною такого рішення в Асоціації називають оголошення в п'ятницю, 5 серпня, персонами нон грата 14 співробітників диппредставництва та консульських установ Болгарії в Росії.
Цей крок російської сторони став відповіддю на рішення болгарської влади про висилку з країни 70 російських дипломатів та техперсоналу російських дипвідомств, у тому числі генеральних консулів Росії у Варні та Русі.
Рішення позиціонується як тимчасове. Але як довго триватиме пауза у візовому процесі – невідомо.
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- Нагадаємо, на початку липня Болгарія, згідно з санкціями Європейського Союзу, заморозила переказ із Росії до свого посольства, який призначався для виплат зарплат дипломатів
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