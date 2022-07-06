Болгарія заблокувала зарплати російським дипломатам: перебувають під санкціями
Софія, згідно з санкціями Європейського Союзу, заморозила переказ із Росії до свого посольства, який призначався для виплат зарплат дипломатів
Про це повідомив міністр фінансів Болгарії Асен Василев.
"Є переказ до посольства Росії, який потрапляє безпосередньо під санкції Єврокомісії. Посольство Росії запросило скасувати санкції за цей переказ, і зараз скасування узгоджується з ЄК", – сказав Василев.
Міністр уточнив, що розмір переказу становить $890 тис. Після роз’яснень Єврокомісії болгарська влада вирішить, що робити з коштами.
- 28 червня стало відомо, що Болгарія висилає з країни 70 російських дипломатів і технічний персонал посольства РФ.
- 3 червня віцепрем'єр-міністр Болгарії Асен Василев заявив, що Болгарія ніколи більше не буде вести переговори з російським енергетичним гігантом "Газпром".
- Болгарія та Польща були першими двома країнами ЄС, до яких Газпром припинив постачання газу 27 квітня після того, як вони відмовилися платити в рублях.
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