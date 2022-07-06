Про це повідомив міністр фінансів Болгарії Асен Василев.

"Є переказ до посольства Росії, який потрапляє безпосередньо під санкції Єврокомісії. Посольство Росії запросило скасувати санкції за цей переказ, і зараз скасування узгоджується з ЄК", – сказав Василев.



Міністр уточнив, що розмір переказу становить $890 тис. Після роз’яснень Єврокомісії болгарська влада вирішить, що робити з коштами.

28 червня стало відомо, що Болгарія висилає з країни 70 російських дипломатів і технічний персонал посольства РФ.

3 червня віцепрем'єр-міністр Болгарії Асен Василев заявив, що Болгарія ніколи більше не буде вести переговори з російським енергетичним гігантом "Газпром".

Болгарія та Польща були першими двома країнами ЄС, до яких Газпром припинив постачання газу 27 квітня після того, як вони відмовилися платити в рублях.

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