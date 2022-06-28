Болгарія висилає з країни 70 російських дипломатів і технічний персонал посольства РФ

Про це повідомляє ТАСС.

Нагадаємо, 20 червня послу Росії у Великій Британії, а також іншим акредитованим російським дипломатам заборонили відвідувати будівлю британського парламенту.

Рішення було ухвалене через 6 днів після того, як парламент Болгарії виніс вотум недовіри уряду Кирила Пєткова. Той заявив, що покладає відповідальність за усунення його уряду на російського посла у Софії. Пєтков також звинуватив Росію в тиску на парламент через її прихильників із партії "Возраждане".