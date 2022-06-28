Вступна кампанія - 2022: абітурієнти зможуть дізнатися дати вступу та іншу інформацію в чатботі "ОсвітаВсім"
Болгарія висилає з країни 70 російських дипломатів і технічний персонал посольства РФ
70 російських дипломатів, а також технічний персонал посольства Росії повинні покинути Болгарію
Про це повідомляє ТАСС.Рішення було ухвалене через 6 днів після того, як парламент Болгарії виніс вотум недовіри уряду Кирила Пєткова. Той заявив, що покладає відповідальність за усунення його уряду на російського посла у Софії. Пєтков також звинуватив Росію в тиску на парламент через її прихильників із партії "Возраждане".
- Нагадаємо, 20 червня послу Росії у Великій Британії, а також іншим акредитованим російським дипломатам заборонили відвідувати будівлю британського парламенту.
Залиште коментар
Читайте також:
В Москві паніка. Масований ракетний обстріл України - відповідь на невдачі по всій лінії фронту, - військовий експерт Черник
Житомирщина такого масованого ракетного обстрілу не знала з 24 лютого, - голова ОВА Бунечко
Предстоятель церкви московського патріархату Онуфрій - співвідповідальний за злочини росіян в Україні, - релігієзнавець Ковальов
Київ
+32°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.21
Купівля 34.21Продаж 35.13
-
EUR
Купівля 35.94Продаж 37.09
- Актуальне
- Важливе
2022, вiвторок
28 червня
18:38
Окупанти планують провести на Донеччині 11 вересня "референдум" про приєднання до РФ, - радник мера Маріуполя
18:12
"Показати світу, що накоїла Росія": Зеленський зустрівся з Шоном Пенном, який приїхав знімати документальний фільм
18:05
Ексклюзив
Регіональні конфлікти можуть злитися у велике протистояння між демократичним та автократичним світом, - дипломат Осипенко
17:57
Ексклюзив
Росія хоче повернути світ у часи тупого загарбання чужої території, - історик Владлен Мараєв
17:45
Ексклюзив
"Врятувавшись з-під обстрілів, люди казали, що хочуть повернутися додому": українська психологиня розповіла про роботу з біженцями в Польщі
17:36
"Ми вєщаєм для всєво міра": ведуча держтелеканалу "Дом" зажадала "пєрєйті на рускій язик" від очільника Полтавської ОВА Луніна
17:03
"Виснажені морально, фізично, у всіх контузії": дружини бурятів-окупантів вимагають від голови Бурятії повернути чоловіків додому
16:43
Ексклюзив
Росія не відмовилась від планів захопити весь Південь України з подальшою окупацією Молдови, - пресофіцер ЗСУ Миколаївської ОВА Плетенчук
16:41
Ексклюзив
Путінська Росія намагається реставрувати імперію, де немає місця Україні, - історик Владлен Мараєв
16:16
РФ заборонила в'їзд дружині та дочці Байдена і ще 23 американцям "як відповідь на санкції США"
15:48
Ексклюзив
Лисичанськ перебуває під постійними обстрілами, ворог шукає ділянки для прориву, - керівник ВА Гірської громади Бабченко
15:45
Огляд
Тактика повітряного терору. Як Росія залякує жінок ударами в супермаркети та спальні райони
15:08
Ексклюзив
Масований ракетний обстріл України - це відповідь Росії на удари по острову Зміїному та "вишках Бойка", - дипломат Олександр Хара
14:51
Ексклюзив
Схоже, що російське командування віддало наказ бити по цивільній інфраструктурі України, - політолог Кулик
14:43
Ексклюзив
Окупанти доставляють крадене українське зерно в приватні російські порти Туреччини, - журналіст Усеїнов