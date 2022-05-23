Про це повідомляє Wprost.

За словами уповноважений уряду Польщі зі стратегічної енергетичної інфраструктури Пьотра Наїмського, резолюцію про розрив угоди з Росією, яка діяла з 1993 року, було ухвалено ще 13 травня.

"Через 30 років можна констатувати, що відносини в газовій галузі між Польщею та Росією перестають існувати", - сказав Наїмський.

Він додав, що польську ділянку газопроводу Ямал - Європа, якою велося транспортування газу з Росії, тепер можна буде використовувати для постачання з Німеччини.

"Ця ділянка інфраструктури є власністю компанії EuroPolGaz. Оператором цієї ділянки, як і всієї системи передачі газу в Польщі, є GAZ-Sistem", - пояснив Наїмський.

Раніше Польща планувала остаточно відмовитися від російського газу наприкінці 2022 року. Проте, 27 квітня Росія зупинила постачання газу до країни через відмову Варшави платити за пальне рублями.

26 квітня Пьотр Наїмський заявив, що Польща не платитиме за російський газ рублями.

Того ж дня Газпром повідомив польську газову компанію PGNiG про повну зупинку постачання газу.

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