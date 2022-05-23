Польща достроково розірвала угоду на постачання газу з Росії, яка діяла з 1993 року
Польща розірвала контракт з Газпромом, яким було передбачено постачання газу до кінця 2022 року
Про це повідомляє Wprost.
За словами уповноважений уряду Польщі зі стратегічної енергетичної інфраструктури Пьотра Наїмського, резолюцію про розрив угоди з Росією, яка діяла з 1993 року, було ухвалено ще 13 травня.
"Через 30 років можна констатувати, що відносини в газовій галузі між Польщею та Росією перестають існувати", - сказав Наїмський.
Він додав, що польську ділянку газопроводу Ямал - Європа, якою велося транспортування газу з Росії, тепер можна буде використовувати для постачання з Німеччини.
"Ця ділянка інфраструктури є власністю компанії EuroPolGaz. Оператором цієї ділянки, як і всієї системи передачі газу в Польщі, є GAZ-Sistem", - пояснив Наїмський.
Раніше Польща планувала остаточно відмовитися від російського газу наприкінці 2022 року. Проте, 27 квітня Росія зупинила постачання газу до країни через відмову Варшави платити за пальне рублями.
- 26 квітня Пьотр Наїмський заявив, що Польща не платитиме за російський газ рублями.
- Того ж дня Газпром повідомив польську газову компанію PGNiG про повну зупинку постачання газу.
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