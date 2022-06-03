Болгарія більше не вестиме переговори з Газпромом
Болгарія ніколи більше не буде вести переговори з російським енергетичним гігантом "Газпром"
Про це повідомили в Euractiv з посиланням на слова віцепрем'єр-міністра Болгарії Асена Василєва.
"Болгарія більше ніколи не буде вести переговори з Газпромом щодо постачань", - сказав Василєв у парламенті.
За його словами, контракт з компанією закінчується в кінці року і Росія в односторонньому порядку призупинила постачання.
Державна газова компанія "Булгаргаз" досі регулярно нагадує Газпрому, що російська компанія не виконує свої контракти з Болгарією, термін дії яких закінчується наприкінці цього року.
"Якщо ми зараз підпишемо контракт з Газпромом і вони перестануть постачати газ у лютому, ми залишимося без газу для промисловості і без опалення для людей", – сказав віцепрем’єр.
- Нагадаємо, Болгарія та Польща були першими двома країнами ЄС, до яких Газпром припинив постачання газу 27 квітня після того, як вони відмовилися платити в рублях.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.2
Купівля 34.2Продаж 35.36
-
EUR
Купівля 36.15Продаж 37.73
- Актуальне
- Важливе