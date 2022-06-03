Болгарія більше не вестиме переговори з Газпромом

Про це повідомили в Euractiv з посиланням на слова віцепрем'єр-міністра Болгарії Асена Василєва.

"Болгарія більше ніколи не буде вести переговори з Газпромом щодо постачань", - сказав Василєв у парламенті.

За його словами, контракт з компанією закінчується в кінці року і Росія в односторонньому порядку призупинила постачання.

Державна газова компанія "Булгаргаз" досі регулярно нагадує Газпрому, що російська компанія не виконує свої контракти з Болгарією, термін дії яких закінчується наприкінці цього року.

"Якщо ми зараз підпишемо контракт з Газпромом і вони перестануть постачати газ у лютому, ми залишимося без газу для промисловості і без опалення для людей", – сказав віцепрем’єр.

Нагадаємо, Болгарія та Польща були першими двома країнами ЄС, до яких Газпром припинив постачання газу 27 квітня після того, як вони відмовилися платити в рублях.

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