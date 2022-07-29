Консульство Болгарії тимчасово припиняє роботу в Єкатеринбурзі
Уряд Болгарії прийняв рішення про тимчасове закриття консульства країни в російському місті Єкатеринбург
Про це інформує Європейська Правда з посиланням на болгарське видання ВТА.
"З огляду на обмеження до нормальної та розумної кількості російської дипломатичної присутності в Болгарії та розуміння того, що двосторонні відносини повинні базуватися на взаємності, Болгарія тимчасово закриває своє консульство в російському місті Єкатеринбург" - зазначається у повідомленні.
Повідомляється, що Софія очікує від російської сторони взаємних дій щодо її генконсульства в болгарському місті Русе.
- Нагадаємо, на початку липня Болгарія, згідно з санкціями Європейського Союзу, заморозила переказ із Росії до свого посольства, який призначався для виплат зарплат дипломатів
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