Консульство Болгарії тимчасово припиняє роботу в Єкатеринбурзі

Про це інформує Європейська Правда з посиланням на болгарське видання ВТА.

"З огляду на обмеження до нормальної та розумної кількості російської дипломатичної присутності в Болгарії та розуміння того, що двосторонні відносини повинні базуватися на взаємності, Болгарія тимчасово закриває своє консульство в російському місті Єкатеринбург" - зазначається у повідомленні.

Повідомляється, що Софія очікує від російської сторони взаємних дій щодо її генконсульства в болгарському місті Русе.

Нагадаємо, на початку липня Болгарія, згідно з санкціями Європейського Союзу, заморозила переказ із Росії до свого посольства, який призначався для виплат зарплат дипломатів