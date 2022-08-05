Уряд РФ вишле 14 болгарських дипломатів

Про це йдеться на сайті російського МЗС.

Зазначається, що 5 серпня Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Болгарії в Російській Федерації А. Кристіна запросили до МЗС Росії, де йому оголосили про надання статусу "persona nоn grat" та про визнання "неприйнятними" 14 співробітників диппредставництва та консульських установ Болгарії в Росії.

"Цей захід став відповіддю на нічим не мотивоване рішення болгарської сторони оголосити "persona nоn grata" і неприйнятними 70 співробітників наших закордонних установ, запровадити квоти на чисельність дипломатичного та адміністративно-технічного персоналу Росії в Болгарії, а також тимчасово закрити Генеральне консульство Російської Федерації у місті Русе. Хотіли б наголосити, що відповідальність за наслідки цих контрпродуктивних кроків цілком і повністю лежить на уряді Болгарії на чолі з паном Петковим", - йдеться у заяві МЗС РФ.

Там також додали, що на їхню думку, такі дії "не тільки завдають істотної шкоди традиційним зв'язкам між нашими країнами, обмежують права співвітчизників, які втратили доступ до консульського обслуговування, а й свідчать про подальшу деградацію колективного Заходу, готового жертвувати інтересами партнерів, аби нашкодити Росії".

Уряд Болгарії прийняв рішення про тимчасове закриття консульства країни в російському місті Єкатеринбург