Польща розробляє рішення, яке дозволить відмовляти росіянам у видачі віз

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Пьотр Вавжик на "Польському радіо".

Він заявив, що Польща виступає за розширення санкцій ЄС щодо призупинення дії угоди про спрощення візового руху для громадян РФ.

"Проти цього виступають великі країни-члени, включаючи Німеччину, Францію та Нідерланди. У зв'язку з тим, що неможливо подолати опір цих країн щодо призупинення дії угоди про спрощення візового руху для громадян РФ, Польща працює над новим рішенням", – сказав він.

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Пьотр Вавжик додав, що польська дипломатія вже кілька тижнів веде переговори на цю тему з деякими державами-членами та зазначив, що подібний погляд на ці питання мають також Литва, Латвія та Естонія, Чехія та Словаччина.

"Ми можемо очікувати рішення з цього питання в найближчі тижні", - додав він.

Вавжик нагадав, що Польща вже кілька місяців не видає туристичні візи громадянам РФ, а отримати їх можуть лише росіяни, які через роботу змушені перетинати польсько-російський кордон, в тому числі водії вантажівок, дипломати, а також особи з "картою поляка" та члени сімей громадян Польщі та інших країн ЄС.

11 серпня Естонія закрила в'їзд росіянам із шенгенськими візами.

Того ж дня, Латвія визнала Росію спонсором тероризму та закликала ЄС припинити дію віз для росіян і білорусів.

12 серпня Євген Криштафович, правозахисник та політолог з Естонії, зазначив, що, ймовірно через тиждень громадяни РФ вже не зможуть їздити за шенгенськими візами, які були видані Естонією.

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