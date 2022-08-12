Латвія та Фінляндія наступними після Естонії анулюють візи для громадян РФ, - естонський правозахисник Криштафович

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Естонія першою з країн ЄС анулювала всі раніше видані нею шенгенські візи громадянам РФ. Таких віз було відкрито близько 50 тисяч, тому що у нас невелика країна і не так багато віз видаємо. Формально ці візи є діючими, але через тиждень за ними, скоріш за все, вже не можна буде їздити, якщо для того не буде виключної гуманітарної причини. До того ж Фінляндія та Латвія ухвалять аналогічні рішення", - підкреслив правозахисник.

Євген Криштафович пояснив, що Естонія не може анулювати візи видані іншими країнами, але може анулювати свої, а також дати сигнал, що через естонський кордон ймовірно проїхати буде неможливо.