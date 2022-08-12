Латвія та Фінляндія наступними після Естонії анулюють візи для громадян РФ, - естонський правозахисник Криштафович
Євген Криштафович, правозахисник та політолог з Естонії, зазначив, що, ймовірно через тиждень громадяни РФ вже не зможуть їздити за шенгенськими візами, які були видані Естонією
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Естонія першою з країн ЄС анулювала всі раніше видані нею шенгенські візи громадянам РФ. Таких віз було відкрито близько 50 тисяч, тому що у нас невелика країна і не так багато віз видаємо. Формально ці візи є діючими, але через тиждень за ними, скоріш за все, вже не можна буде їздити, якщо для того не буде виключної гуманітарної причини. До того ж Фінляндія та Латвія ухвалять аналогічні рішення", - підкреслив правозахисник.
Євген Криштафович пояснив, що Естонія не може анулювати візи видані іншими країнами, але може анулювати свої, а також дати сигнал, що через естонський кордон ймовірно проїхати буде неможливо.
- 11 серпня міністра закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу заявив, що влада країни має намір не впускати в країну громадян Росії із виданими Естонією шенгенськими візами
- Також премʼєрка Фінляндії Санна Марін підтримала обмеження видачі росіянам віз у Європу та заявила, що очікує, аби відповідне питання буде розглянуто на самітах ЄС
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