Франція хоче обмежити споживання води через можливу посуху
Влада Франції має намір запровадити обмеження на використання води в умовах "найсухішої" в історії зими
Про це заявив міністр екологічних перетворень Франції Крістоф Бешу, передає Bloomberg.
Зазначається, що нинішня зима без опадів суттєво посилила стурбованість стосовно ймовірності масштабної посухи цього літа.
За словами урядовця, він планує вже в понеділок зібрати представників влади в регіонах, аби попросити їх "ужити заходів, які дозволять зараз зекономити воду".
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