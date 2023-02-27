Франція хоче обмежити споживання води через можливу посуху

Про це заявив міністр екологічних перетворень Франції Крістоф Бешу, передає Bloomberg.

Зазначається, що нинішня зима без опадів суттєво посилила стурбованість стосовно ймовірності масштабної посухи цього літа.

За словами урядовця, він планує вже в понеділок зібрати представників влади в регіонах, аби попросити їх "ужити заходів, які дозволять зараз зекономити воду".