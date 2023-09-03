Франція планує заборонити одноразові електронні сигарети
Одноразові електронні сигарети незабаром будуть заборонені у Франції
Про це оголосила прем’єрка Елізабет Борн, повідомляє Le Figaro.
Стало відомо, що уряд незабаром представить новий національний план боротьби з курінням, який включатиме заборону на одноразові електронні сигарети, сказала вона в ефірі RTL.
"Люди можуть сказати нам, що це не нікотин. Але це рефлекс, жест, до якого звикають молоді люди. Саме так вони починають курити, і це потрібно зупинити", – сказала Борн.
У травні колишній міністр охорони здоров'я Франсуа Браун вже відкрив двері для неминучої заборони одноразових електронних сигарет, яка має стати частиною плану боротьби з курінням на період 2023-2028 років.
З солодкими або фруктовими смаками, яскравим пакуванням, що нагадує цукерки, і доступною ціною від восьми до 12 євро за 500 затяжок, одноразові електронні сигарети викликають занепокоєння, оскільки вони орієнтовані на підлітків, в той час, як електронні сигарети заборонені для неповнолітніх у Франції.
- Нагадаємо, уряд у п'ятницю, 11 серпня, затвердив порядок попередньої ідентифікації віку користувачів на сайтах з продажу е-сигарет: підтверджувати вік планують за допомогою документів у Дії.
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