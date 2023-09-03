Франція планує заборонити одноразові електронні сигарети

Про це оголосила прем’єрка Елізабет Борн, повідомляє Le Figaro.

Стало відомо, що уряд незабаром представить новий національний план боротьби з курінням, який включатиме заборону на одноразові електронні сигарети, сказала вона в ефірі RTL.

"Люди можуть сказати нам, що це не нікотин. Але це рефлекс, жест, до якого звикають молоді люди. Саме так вони починають курити, і це потрібно зупинити", – сказала Борн.

У травні колишній міністр охорони здоров'я Франсуа Браун вже відкрив двері для неминучої заборони одноразових електронних сигарет, яка має стати частиною плану боротьби з курінням на період 2023-2028 років.

З солодкими або фруктовими смаками, яскравим пакуванням, що нагадує цукерки, і доступною ціною від восьми до 12 євро за 500 затяжок, одноразові електронні сигарети викликають занепокоєння, оскільки вони орієнтовані на підлітків, в той час, як електронні сигарети заборонені для неповнолітніх у Франції.