Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Затверджено порядок попередньої ідентифікації віку користувачів вебсайтів виробників, імпортерів пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння та/або електронних сигарет", - йдеться у повідомленні.

Мельничук зазначив, що створення механізму, який би дозволяв забезпечувати ідентифікацію віку, доручили Міністерству цифрової трансформації. Підтверджувати вік планують за допомогою документа, що посвідчує особу з використанням засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема, мобільного додатка Дія.