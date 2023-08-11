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Потрібен документ: в Україні затвердили порядок ідентифікації віку на сайтах з продажу е-сигарет

11 серпня, 2023 п'ятниця
18:23
Суспільство електронна сигарета

Уряд у п'ятницю, 11 серпня, затвердив порядок попередньої ідентифікації віку користувачів на сайтах з продажу е-сигарет: підтверджувати вік планують за допомогою документів у Дії

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. 

"Затверджено порядок попередньої ідентифікації віку користувачів вебсайтів виробників, імпортерів пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння та/або електронних сигарет", - йдеться у повідомленні. 

Мельничук зазначив, що створення механізму, який би дозволяв забезпечувати ідентифікацію віку, доручили Міністерству цифрової трансформації. Підтверджувати вік планують за допомогою документа, що посвідчує особу з використанням засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема, мобільного додатка Дія.

  • 11 липня в Україні набули чинності нові обмеження щодо тютюнових виробів, зокрема вони стосуються реклами та продажу тютюнових виробів, а також відповідальності за куріння електронних сигарет у громадських місцях.
Здоров'я
Україна
Кабмін
Дія
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