Відсьогодні в Україні почали діяти нові обмеження щодо тютюнових виробів: що тепер заборонено
11 липня в Україні набули чинності нові обмеження щодо тютюнових виробів, зокрема вони стосуються реклами та продажу тютюнових виробів, а також відповідальності за куріння електронних сигарет у громадських місцях
Такі зміни до закону "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення" були ухвалені в грудні 2021 року.
За даними Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, відтепер забороняється реклама та стимулювання продажу тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин до них.
Реклама будь-яких товарів або послуг не повинна містити зображення тютюнових виробів, електронних сигарет, заправних контейнерів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння або процесу їх куріння, використання.
За порушення вимог статей 16, 16-1 чи 16-2 цього закону передбачений штраф розміром 30 тисяч гривень, у разі повторного порушення протягом року - 50 тисяч гривень.
Також встановлюється штраф за реалізацію тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин до них, особам, які не досягли 18 років, у розмірі 1020 грн, а у разі повторного порушення – 10 200 грн.
Натомість за куріння з використанням пристроїв для нагріву в усіх громадських місцях та приміщеннях громадяни нестимуть відповідальність за аналогією з курінням звичайних сигарет. Крім того, заборонене виробництво (крім експорту), оптова і роздрібна торгівля та імпорт для реалізації на території України сигарет, що містять смако-ароматичні добавки.
Заборона на продаж стосуватиметься:
- тютюнових виробів та рідин до електронних сигарет із псевдокорисними (вітамінами) та енергетичними (кофеїном, таурином) добавками. Також із добавками, що роблять викиди кольоровими й полегшують вдихання диму або засвоєння
- якщо фільтр, папір або капсула в тютюнових виробах дозволяють змінювати запах чи смак
- рідин до електронних сигарет з обʼємом контейнерів більше ніж 10 мл, а також якщо вміст нікотину перевищує 20 мг в 1 мл
- цигарок, тютюну для самокруток та е-сигарет зі смако-ароматичними добавками. Також такі добавки будуть заборонені в будь-яких компонентах виробів
Порушення закону щодо продажу передбачає штраф розміром 20 тисяч гривень, а за повторне порушення протягом року - 50 тисяч грн.
Зазначимо, норми "антитютюнового законодавства" відповідають Рамковій конвенції ВООЗ щодо боротьби з тютюном і директиві 2014/40/ЄС, які передбачають обмеження застосування маркетингових технологій для підвищення привабливості тютюнових виробів, стимулювання продажу та створення ілюзії меншої шкоди від них.
- У липні минулого року в Україні тютюновими виробами визнали сигарети для нагрівання. Тож наразі передбачає заборону їх продажу неповнолітнім і заборону будь-якої реклами, стимулювання продажу чи спонсорство.
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