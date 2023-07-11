Такі зміни до закону "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення" були ухвалені в грудні 2021 року.

За даними Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, відтепер забороняється реклама та стимулювання продажу тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин до них.

Реклама будь-яких товарів або послуг не повинна містити зображення тютюнових виробів, електронних сигарет, заправних контейнерів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння або процесу їх куріння, використання.

За порушення вимог статей 16, 16-1 чи 16-2 цього закону передбачений штраф розміром 30 тисяч гривень, у разі повторного порушення протягом року - 50 тисяч гривень.

Також встановлюється штраф за реалізацію тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин до них, особам, які не досягли 18 років, у розмірі 1020 грн, а у разі повторного порушення – 10 200 грн.

Натомість за куріння з використанням пристроїв для нагріву в усіх громадських місцях та приміщеннях громадяни нестимуть відповідальність за аналогією з курінням звичайних сигарет. Крім того, заборонене виробництво (крім експорту), оптова і роздрібна торгівля та імпорт для реалізації на території України сигарет, що містять смако-ароматичні добавки.

Заборона на продаж стосуватиметься:

тютюнових виробів та рідин до електронних сигарет із псевдокорисними (вітамінами) та енергетичними (кофеїном, таурином) добавками. Також із добавками, що роблять викиди кольоровими й полегшують вдихання диму або засвоєння

якщо фільтр, папір або капсула в тютюнових виробах дозволяють змінювати запах чи смак

рідин до електронних сигарет з обʼємом контейнерів більше ніж 10 мл, а також якщо вміст нікотину перевищує 20 мг в 1 мл

цигарок, тютюну для самокруток та е-сигарет зі смако-ароматичними добавками. Також такі добавки будуть заборонені в будь-яких компонентах виробів

Порушення закону щодо продажу передбачає штраф розміром 20 тисяч гривень, а за повторне порушення протягом року - 50 тисяч грн.

Зазначимо, норми "антитютюнового законодавства" відповідають Рамковій конвенції ВООЗ щодо боротьби з тютюном і директиві 2014/40/ЄС, які передбачають обмеження застосування маркетингових технологій для підвищення привабливості тютюнових виробів, стимулювання продажу та створення ілюзії меншої шкоди від них.