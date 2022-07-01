Сигарети для нагрівання в Україні від 1 липня визнано тютюновими виробами
Визнання сигарет для нагрівання тютюновими виробами передбачає заборону їх продажу неповнолітнім і заборону будь-якої реклами, стимулювання продажу чи спонсорство. Відповідні зміни починають діяти від сьогодні, 1 липня
Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України.
Раніше сигарети для нагрівання (ТВЕНи) були виведені із законодавчого регулювання з формальних причин. В Україні їх визнали "тютюномісткими продуктами", тобто як абсолютно новий тип продуктів, що відсутній у чинному законодавстві. Як результат, цей тютюновий виріб, що є так само небезпечним для здоров’я, як і звичайні цигарки, був представлений на ринку без будь-яких обмежень.
"Тютюнові компанії скористалися цим для агресивної реклами, яку спрямували на дітей та молодь для залучення їх до куріння", – підкреслюють у ЦГЗ.
У разі виявлення реклами сигарет для нагрівання закликають інформувати про порушення Держпродспоживслужбу, подавши електронну скаргу.
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