English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Франція поставить Україні БТРи "в значних кількостях", - міністр збройних сил Лекорню

Франція поставить Україні БТРи "в значних кількостях", - міністр збройних сил Лекорню

28 червня, 2022 вiвторок
13:20
війна з Росією бронетранспортер VAB

Міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню заявив, що Франція поставить Україні значну кількість бронетранспортерів типу VAB

Про це він сказав у інтерв'ю Le Parisien, передає CNN.

"Щоб швидко пересуватися в районах, які перебувають під обстрілом противника, арміям потрібна бронетехніка. Франція поставить у значних кількостях транспортні машини цього типу VAB, які також мають озброєння",-  сказав Лекорню.

Міністр не назвав терміни поставок. Він додав, що Франція також вивчає можливість передачі Україні протикорабельних ракет Exocet.

  • VAB - колісний бронетранспортер і автомобіль підтримки. Він був розроблений на початку 1970-х французькими виробниками Saviem і Renault і вперше використаний у 1976 році. 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
Франція
Військові новини
зброя для України
Читайте також:
Онуфрій
27 червня, 2022 понедiлок
Предстоятель церкви московського патріархату Онуфрій - співвідповідальний за злочини росіян в Україні, - релігієзнавець Ковальов
ракета рф
25 червня, 2022 субота
Житомирщина такого масованого ракетного обстрілу не знала з 24 лютого, - голова ОВА Бунечко
Віталій Портников
27 червня, 2022 понедiлок
Якщо Лукашенко віддасть наказ атакувати Україну, військові Білорусі його виконають, - Віталій Портников
Київ
+32°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.23
    Купівля 34.23
    Продаж 35.15
  • EUR
    Купівля 35.96
    Продаж 37.1
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
28 червня
13:32
спека
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні спаде спека
13:17
Валерій Залужний
За чотири дні росіяни випустили по Україні близько 130 крилатих ракет, - Залужний
13:08
Керівника благодійного фонду на Житомирщині викрили на продажу завезених для ЗСУ квадрокоптерів і турнікетів
13:06
Оновлено
обстріл в Полтаві
Обстріл Росією ТЦ у Кременчуці: кількість загиблих зросла до 20
13:03
Стівен Кінґ
Американський письменник Стівен Кінґ засудив ракетний удар РФ по кременчуцькому торговому центру
13:00
пожежа в Перевальську
На Луганщині горить база військ Росії в тимчасово окупованому Перевальську
12:44
обстріл ракета
Сили ППО знищили російську крилату ракету "Онікс" над Одещиною
12:43
обмін тілами загиблих
Україна повернула 46 тіл загиблих військових, зокрема захисників Маріуполя
12:27
Дмитро Пєсков
У Кремлі заявили, що не передаватимуть Лукашенку ядерну зброю
12:17
Офіс генпрокурора України
Виправдовував дії окупантів: повідомлено про підозру працівнику оборонного підприємства
12:15
На фото Володимир Зеленський
Зеленський перед самітом НАТО провів розмову зі Столтенбергом та попросив потужну систему ПРО
12:11
Розмінування Київщини триває
На Київщині за добу знешкодили 290 вибухонебезпечних предметів
12:08
Ексклюзив
На Херсонщині окупанти переобладнують український банк під свій та шукають людей для видачі "допомоги" у 10 тис. рублів, - заступник голови райради
12:04
Херсон
Російські військові забрали мера Херсона Колихаєва, - радниця
11:48
обстріл ТРЦ у Кременчуці
Обстріл ТЦ в Кременчуку: загинуло 18 людей, встановлений полк, який завдав ракетного удару, - Монастириський
11:48
На фото очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Росія на Луганщині зруйнувала 22 великі спорткомплекси, деякі не підлягають реконструкції
11:47
вакцина
Стало відомо, скільки українців не отримало другої дози вакцини від COVID-19
11:40
Деніс Монастирський
Путін особисто віддав наказ військовим обстрілювати цивільні об’єкти в Україні - Монастирський
11:38
Патрік ван Леувен (праворуч)
"Зоря" знайшла несподівану заміну Скрипнику на посаді головного тренера
11:33
Іл-96
Літаки, що є "гордістю російського авіапрому", не зможуть літати без імпортних запчастин
11:17
Prozorro
Уряд повернув обов’язкові закупівлі через Prozorro
11:13
Кулеба
Огидно спостерігати: Кулеба про реакцію звичайних росіян на обстріл у Кременчуці
11:02
Оновлено
обстріл ракета
Унаслідок обстрілів Миколаївщини загинули щонайменше троє людей, серед них дитина
10:53
Amazon
Укрпошта стала першою поштовою компанією у світі, яка відкрила магазин на Amazon, - Смілянський
10:35
Кременчук, ракетний удар
У Кременчуці та в Полтавській області оголошено жалобу за жертвами ракетного удару РФ по ТЦ "Амстор"
10:30
марка Українська Мрія
Сьогодні стартує продаж нової марки "Українська Мрія"
10:21
Ексклюзив
Джо Байден
США не допустять розпаду Російської Федерації, - нардеп Чернєв
09:53
окупанти
Російські війська виснажені та дедалі більше втрачають бойову ефективність, - розвідка Британії
09:38
Інфографіка
втрати рф
Втрати Росії за час повномасштабного вторгнення в Україну: 35 250 військових, 1 567 танків і 185 гелікоптерів
09:17
Зеленський
Засади ухвалення Конституції 26 років тому є засадами нашої боротьби зараз. Її норми розшифровують генетичний код нації, - Зеленський
09:10
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Лукашенко не контролює власного війська, - дипломат Безсмертний
09:02
Жозеп Боррель
Боррель закликав відмовитися від принципу одностайності при ухваленні рішень ЄС
08:46
обстріл ракета
Росіяни обстріляли дві громади на Дніпропетровщині
08:32
Інфографіка
Курс валют 28 червня: євро підскочив у ціні
08:25
газопровод
Країни G7 домовляються про встановлення граничних цін на російський газ, - Bloomberg
08:09
Лисичанськ
Росія з РСЗВ обстріляла у Лисичанську людей, які набирали питну воду. Є загиблі
07:37
окупанти
Ворог штурмує Харківський, Лисичанський та Слов’янський напрямки, - Генштаб ЗСУ
07:21
Джастін Трюдо
Трюдо оголосив санкції проти 6 фізичних та 46 юридичних осіб із РФ
06:50
Байден
Байден має оголосити про продовження присутності частини військових США в Польщі, - NBС
06:38
Кременчук обстріл
Байден назвав жорстоким напад Росії на мирних людей у ТЦ у Кременчуку
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV