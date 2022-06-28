Франція поставить Україні БТРи "в значних кількостях", - міністр збройних сил Лекорню

Про це він сказав у інтерв'ю Le Parisien, передає CNN.

"Щоб швидко пересуватися в районах, які перебувають під обстрілом противника, арміям потрібна бронетехніка. Франція поставить у значних кількостях транспортні машини цього типу VAB, які також мають озброєння",- сказав Лекорню.

Міністр не назвав терміни поставок. Він додав, що Франція також вивчає можливість передачі Україні протикорабельних ракет Exocet.

VAB - колісний бронетранспортер і автомобіль підтримки. Він був розроблений на початку 1970-х французькими виробниками Saviem і Renault і вперше використаний у 1976 році.