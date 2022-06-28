Франція поставить Україні БТРи "в значних кількостях", - міністр збройних сил Лекорню
Міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню заявив, що Франція поставить Україні значну кількість бронетранспортерів типу VAB
Про це він сказав у інтерв'ю Le Parisien, передає CNN.
"Щоб швидко пересуватися в районах, які перебувають під обстрілом противника, арміям потрібна бронетехніка. Франція поставить у значних кількостях транспортні машини цього типу VAB, які також мають озброєння",- сказав Лекорню.
Міністр не назвав терміни поставок. Він додав, що Франція також вивчає можливість передачі Україні протикорабельних ракет Exocet.
- VAB - колісний бронетранспортер і автомобіль підтримки. Він був розроблений на початку 1970-х французькими виробниками Saviem і Renault і вперше використаний у 1976 році.
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