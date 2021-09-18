Франція відкликає послів зі США та Австралії
Франція негайно відкликає для консультацій своїх послів із США та Австралії на тлі розірвання Канберрою багатомільярдного контракту з Парижем на поставку французьких підводних човнів
Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, інформує Еспресо.TV.
"Це виняткове рішення викликане крайньою серйозністю рішень, оголошених 15 вересня Австралією і США. На прохання президента нашої країни я розпорядився негайно відкликати в Париж для консультацій наших послів у США та Австралії", - зазначив Ле Дріан.
За його словами, відмова від проєкту підводних човнів, який Австралія з Францією вели з 2016 року, і вступ натомість в нове партнерство з США для будівництва підводних човнів з ядерними установками - неприйнятні дії у відносинах між союзниками і партнерами, передає DW.
Своєю чергою Сполучені Штати і Австралія висловили занепокоєність реакцією Парижа.
"Франція є важливим партнером і найстарішим союзником, і ми надзвичайно цінуємо наші відносини", - заявив офіційний представник міністерства закордонних справ США Нед Прайс.
За його словами, Вашингтон має намір ініціювати обговорення цього питання під час засідання Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку наступного тижня.
Довідка
Перед цим Сполучені Штати Америки, Велика Британія та Австралія оголосили про створення нового блоку проти Китаю під назвою AUKUS.
США і Британія, зокрема, пообіцяли допомогти Австралії створити власний атомний підводний флот.
Як наслідок, Австралія розірвала вже підписаний контракт з Францією про постачання їй 12 підводних човнів на суму в майже 56 мільярдів євро.
Париж назвав рішення союзників "ударом в спину".
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