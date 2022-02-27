Франція закриває небо для російських літаків

Про це повідомив французький міністр транспорту Жан-Батист Джеббарі у Twitter.

"З сьогоднішнього вечора (27 лютого. - ред.) Франція закриває свій повітряний простір для всіх російських літаків і авіакомпаній. На російське вторгнення в Україну Європа відповідає повною єдністю", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вже близько десяти країн закрили небо для літаків з Росії.

Уряд Німеччини 27 лютого закриє повітряний простір для російських літаків на три місяці.