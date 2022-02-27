Франція закриває небо для російських літаків
Франція прийняла рішення закрити своє небо для російських літаків
Про це повідомив французький міністр транспорту Жан-Батист Джеббарі у Twitter.
"З сьогоднішнього вечора (27 лютого. - ред.) Франція закриває свій повітряний простір для всіх російських літаків і авіакомпаній. На російське вторгнення в Україну Європа відповідає повною єдністю", - йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, вже близько десяти країн закрили небо для літаків з Росії.
- Уряд Німеччини 27 лютого закриє повітряний простір для російських літаків на три місяці.
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