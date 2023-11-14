Французький фонд Mесеnat Servier виділив €8,2 млн на відновлення медичної галузі в Україні
У вівторок, 14 листопада, благодійний фонд Франції Mecenat Servier виділив €8,2 млн для відновлення медичної галузі та відбудови медичних закладів України
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Зазначається, що перші 612 тисяч євро надійдуть через платформу UNITED24 на відновлення Чернігівської районної лікарні. Цей медзаклад неодноразово обстрілювали росіяни, тож зараз він потребує відновлення, щоб люди вчасно та якісно отримували медичні послуги.
Федоров наголосив, що загалом в Україні пошкоджено або знищено 1 661 лікарню.
"Внески французького бізнесу допоможуть МОЗ відбудувати медичну інфраструктуру та врятувати життя сотень українців. Дякую компанії Servier та всім, хто підтримує UNITED24", - написав голова Мінцифри.
- Станом на кінець жовтня від початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія зруйнувала вщент вже 190 закладів медичної інфраструктури та пошкодила ще 1449 обʼєктів.
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