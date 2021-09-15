ФСБ РФ назвала імена тих, кого вважає організаторами підриву газопроводу в окупованому Криму

Про це йдеться в пресрелізі ФСБ.

Як повідомили в ФСБ, відомості отримані від затриманого на початку вересня заступника голови "Меджлісу" Нарімана Джеляля і, за версією ФСБ, "виконавців диверсії" Асана і Азіза Ахтемових.

Спецлужба повідомляє, що підрив нібито організував територіальний підрозділ української розвідки в Херсоні - "так звана оперативна служба "Таврія".

У релізі йдеться, що підозрювані повідомили, що "крім участі в підготовці диверсії українська розвідка через заборонену організацію (Меджліс кримськотатарського народу - ред.) намагалася спровокувати протести кримськотатарського населення проти влади в регіоні".

"За вказівкою одного з його керівників в червні виконавці виїжджали на Україну в Херсон, де співробітники ГУР навчили їх вибухової справи. За вчинення диверсії військова розвідка України обіцяла їм грошову винагороду близько двох тисяч доларів США", - заявили в ФСБ.

Так, у липні вибуховий пристрій нібито доставили в окупований Крим.

"Осіб, причетних до перевезення, встановлено. Організаторами диверсії є - Різа Яг'я-Веліулаев, агент ГУР, який втік з Криму після зірваної терористичної акції в серпні 2016 року, в пособництві якої він брав участь, а також його куратори - співробітник військової розвідки України Максим Мартинюк і його безпосередній начальник, керівник оперативної служби "Таврія" - Віктор Зелінський ", - зазначили у спецслужбі.

Також у ФСБ заявили, що диверсія була санкціонована начальником Головного управління розвідки МО України Кирилом Буданова - "учасником невдалої акції в 2016 році".



Нагадаємо, російський окупаційний "суд" у Сімферополі взяв під варту заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова до 4 листопада. Також суд заарештував Азіза і Асана Ахтемових.

згодом, Федеральна служба безпеки Росії заявила, що вибух газопроводу в окупованому Криму в серпні 2021 року нібито був організований українською розвідкою, а також до нього залучалися кримчани Асан і Азіз Ахтемови й заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов.

ФСБ Росії показала відеофрагменти допитів із нібито зізнанням фігурантів "справи" про диверсію на газопроводі в окупованому Криму Асана й Азіза Ахтемових.

Згодом, захист заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова подав апеляцію на рішення окупаційного "суду", який відправив його під варту.

Потім, заарештованого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова в СІЗО поставили на облік як "схильного до скоєння терористичних і екстремістських злочинів".

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