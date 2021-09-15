ФСБ РФ назвала імена тих, кого вважає організаторами підриву газопроводу в окупованому Криму
ФСБ Росії заявила, що вважає організаторами підриву газопроводу в окупованому Криму начальника ГУР Кирила Буданова, передбачуваним агентом Риза Яг'я-Веліулаева, співробітника військової розвідки Максима Мартинюка і його начальника Віктора Зелінського
Про це йдеться в пресрелізі ФСБ.
Як повідомили в ФСБ, відомості отримані від затриманого на початку вересня заступника голови "Меджлісу" Нарімана Джеляля і, за версією ФСБ, "виконавців диверсії" Асана і Азіза Ахтемових.
Спецлужба повідомляє, що підрив нібито організував територіальний підрозділ української розвідки в Херсоні - "так звана оперативна служба "Таврія".
У релізі йдеться, що підозрювані повідомили, що "крім участі в підготовці диверсії українська розвідка через заборонену організацію (Меджліс кримськотатарського народу - ред.) намагалася спровокувати протести кримськотатарського населення проти влади в регіоні".
"За вказівкою одного з його керівників в червні виконавці виїжджали на Україну в Херсон, де співробітники ГУР навчили їх вибухової справи. За вчинення диверсії військова розвідка України обіцяла їм грошову винагороду близько двох тисяч доларів США", - заявили в ФСБ.
Так, у липні вибуховий пристрій нібито доставили в окупований Крим.
"Осіб, причетних до перевезення, встановлено. Організаторами диверсії є - Різа Яг'я-Веліулаев, агент ГУР, який втік з Криму після зірваної терористичної акції в серпні 2016 року, в пособництві якої він брав участь, а також його куратори - співробітник військової розвідки України Максим Мартинюк і його безпосередній начальник, керівник оперативної служби "Таврія" - Віктор Зелінський ", - зазначили у спецслужбі.
Також у ФСБ заявили, що диверсія була санкціонована начальником Головного управління розвідки МО України Кирилом Буданова - "учасником невдалої акції в 2016 році".
- Нагадаємо, російський окупаційний "суд" у Сімферополі взяв під варту заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова до 4 листопада. Також суд заарештував Азіза і Асана Ахтемових.
- згодом, Федеральна служба безпеки Росії заявила, що вибух газопроводу в окупованому Криму в серпні 2021 року нібито був організований українською розвідкою, а також до нього залучалися кримчани Асан і Азіз Ахтемови й заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов.
- ФСБ Росії показала відеофрагменти допитів із нібито зізнанням фігурантів "справи" про диверсію на газопроводі в окупованому Криму Асана й Азіза Ахтемових.
- Згодом, захист заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова подав апеляцію на рішення окупаційного "суду", який відправив його під варту.
- Потім, заарештованого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова в СІЗО поставили на облік як "схильного до скоєння терористичних і екстремістських злочинів".
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