ФСБ оприлюднила відео із "зізнаннями" кримчан Ахметових щодо "диверсії" в окупованому Криму
ФСБ Росії показала відеофрагменти допитів із зізнанням фігурантів "справи" про диверсію на газопроводі в окупованому Криму Асана й Азіза Ахтемових
Відео поширило ФСБ РФ.
На відео двоє фігурантів розповідають про те, як вони, нібито, проводили підрив труби в окупованому Криму.
Перший фігурант, який представився як Ахтемов Асан Ісламович, заявив, що перебуваючи в Херсоні, зустрівся з чоловіком на ім'я Саїд, який запропонував йому підірвати газову трубу в селі Перевальне.
За його словами, на квартирі невідомий на ім’я Сергій, нібито, дав йому вибуховий пристрій і розповів, як ним користуватися.
Також він розповів, яким чином пристрій було перевезено, де він зберігався, і як здійснювався підрив газопроводу.
- Нагадаємо, російський окупаційний "суд" у Сімферополі взяв під варту заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова до 4 листопада. Також суд заарештував Азіза і Асана Ахтемова.
- Федеральна служба безпеки Росії заявила, що вибух газопроводу в окупованому Криму в серпні 2021 року нібито був організований української розвідкою, а також залучалися кримчани Асан і Азіз Ахтемови й заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов.
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