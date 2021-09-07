ФСБ оприлюднила відео із "зізнаннями" кримчан Ахметових щодо "диверсії" в окупованому Криму

Відео поширило ФСБ РФ.

На відео двоє фігурантів розповідають про те, як вони, нібито, проводили підрив труби в окупованому Криму.

Перший фігурант, який представився як Ахтемов Асан Ісламович, заявив, що перебуваючи в Херсоні, зустрівся з чоловіком на ім'я Саїд, який запропонував йому підірвати газову трубу в селі Перевальне.

За його словами, на квартирі невідомий на ім’я Сергій, нібито, дав йому вибуховий пристрій і розповів, як ним користуватися.

Також він розповів, яким чином пристрій було перевезено, де він зберігався, і як здійснювався підрив газопроводу.



У свою чергу, другий фігурант, який представився як Ахтемов Азіз Ескендерович, розповів про деталі і механізм вибухового пристрою, а також про свою причетність до "диверсії". Нагадаємо, російський окупаційний "суд" у Сімферополі взяв під варту заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова до 4 листопада. Також суд заарештував Азіза і Асана Ахтемова.

Федеральна служба безпеки Росії заявила, що вибух газопроводу в окупованому Криму в серпні 2021 року нібито був організований української розвідкою, а також залучалися кримчани Асан і Азіз Ахтемови й заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов.

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