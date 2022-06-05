ФСБ визнає, що РФ програє інформаційну війну проти України, - Центр при РНБО
ФСБ РФ у документах визнає, що роспропаганда недостатньо впливає на населення та програє інформаційну війну проти України
Про це повідомив Центр протидії дезінформації в телеграмі.
"ФСБ РФ у своїх документах визнає, що роспропаганда недостатньо впливає на населення і програє інформаційну війну. Для "правильного зомбування" спецслужбами було навіть створено план дій для пропаганди на окупованих територіях, який врешті зазнав поразки", - зауважили в ЦПД.
Зокрема, росіяни використовували образ "вежливых людей" 2014 року, публікуючи відео, фото з урятованими тваринами, ветеранами, які плачуть від щастя возз'єднання тощо. Також окупанти поширювали кадри, де їхні солдати "несуть мир" українцям у вигляді нових шкільних підручників, медичного обладнання.
Крім того, загарбники публікували відео дій російських і "правильних" українських військових проти "нацистів і бандерівців", чисельні звернення ветеранів з України й РФ із проханням зупинити "український нацизм", не допустити його появи в Росії та світі.
Також окупанти "проводили роботу" з людьми, які через професію багато контактують із людьми: викладачами, водіями таксі, працівниками сфери обслуговування.
- 4 червня окупанти обстріляли Донецьк, звинувативши в цьому ЗСУ, але очевидці повідомили, звідки стріляли, та спростували фейк.
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