Про це повідомив Центр протидії дезінформації в телеграмі.

"ФСБ РФ у своїх документах визнає, що роспропаганда недостатньо впливає на населення і програє інформаційну війну. Для "правильного зомбування" спецслужбами було навіть створено план дій для пропаганди на окупованих територіях, який врешті зазнав поразки", - зауважили в ЦПД.

Зокрема, росіяни використовували образ "вежливых людей" 2014 року, публікуючи відео, фото з урятованими тваринами, ветеранами, які плачуть від щастя возз'єднання тощо. Також окупанти поширювали кадри, де їхні солдати "несуть мир" українцям у вигляді нових шкільних підручників, медичного обладнання.

Крім того, загарбники публікували відео дій російських і "правильних" українських військових проти "нацистів і бандерівців", чисельні звернення ветеранів з України й РФ із проханням зупинити "український нацизм", не допустити його появи в Росії та світі.

Також окупанти "проводили роботу" з людьми, які через професію багато контактують із людьми: викладачами, водіями таксі, працівниками сфери обслуговування.

4 червня окупанти обстріляли Донецьк, звинувативши в цьому ЗСУ, але очевидці повідомили, звідки стріляли, та спростували фейк.

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