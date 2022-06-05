Про це повідомив Центр протидії дезінформації в телеграмі.

"Ввечері пропагандистські ЗМІ повідомили, що "у Донецьку пролунала серія вибухів… ЗСУ випустили 40 снарядів із "града", удар припав по центру міста", - зауважили в ЦПД, додавши, що це зробили для картинки в пропагандистських росЗМІ.

Проте ці заяви спростовують мешканці тимчасово окупованого Донецька.

""Стріляють з Куйбишевського району, пролітає над Ворошилівським і падає в Калинінському", в Калинінському приліт, з Макіївки виліт, все очевидно, "вильоти були з Макіївки Східний Батман 8шт", "люди потроху починають розуміти, що відбувається, і потрібно їх знову переконати, що Україна погана"", - писали місцеві.

У Центрі при РНБО наголосили, що пропагандисти прагнуть залякати мешканців тимчасово окупованої частини України та виправдати війну. У ЦПД додали, що також такі дії доводять цинічність загарбників, які ладні обстрілювати цивільних заради повідомлень у медіа.

4 червня 2022 року в середмісті Донецька пролунала серія гучних вибухів, місцеві мешканці писали в соцмережах про обстріли Росією.

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