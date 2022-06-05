Росіяни обстріляли Донецьк, а звинуватили ЗСУ: фейк спростували очевидці
Окупанти 4 червня обстріляли Донецьк, звинувативши в цьому ЗСУ, але очевидці повідомили, звідки стріляли, та спростували фейк
Про це повідомив Центр протидії дезінформації в телеграмі.
"Ввечері пропагандистські ЗМІ повідомили, що "у Донецьку пролунала серія вибухів… ЗСУ випустили 40 снарядів із "града", удар припав по центру міста", - зауважили в ЦПД, додавши, що це зробили для картинки в пропагандистських росЗМІ.
Проте ці заяви спростовують мешканці тимчасово окупованого Донецька.
""Стріляють з Куйбишевського району, пролітає над Ворошилівським і падає в Калинінському", в Калинінському приліт, з Макіївки виліт, все очевидно, "вильоти були з Макіївки Східний Батман 8шт", "люди потроху починають розуміти, що відбувається, і потрібно їх знову переконати, що Україна погана"", - писали місцеві.
У Центрі при РНБО наголосили, що пропагандисти прагнуть залякати мешканців тимчасово окупованої частини України та виправдати війну. У ЦПД додали, що також такі дії доводять цинічність загарбників, які ладні обстрілювати цивільних заради повідомлень у медіа.
- 4 червня 2022 року в середмісті Донецька пролунала серія гучних вибухів, місцеві мешканці писали в соцмережах про обстріли Росією.
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