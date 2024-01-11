"Барселона" перемогла "Осасуну" та зіграє із "Реалом" у фіналі Суперкубка Іспанії
У четвер, 11 січня, "Барселона" перемогла "Осасуну" та вийшла до фіналу Суперкубка Іспанії, де зустрінеться з мадридським "Реалом"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У півфіналі, який відбувся у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), "Барселону" на 59-й хвилині вивів вперед Роберт Левандовські. Остаточний рахунок в у компенсований арбітром час встановив Ламін Ямал.
"Барселона" перемогла "Осусуну" з рахунком 2:0 та вийшла до фіналу. У вирішальному матчі за Суперкубок Іспанії каталонці 14 січня в Ер-Ріяді зіграють з "Реалом", який в іншому півфіналі здолав у додатковий час "Атлетико" - 5:3.
Результат
Суперкубок Іспанії
1/2 фіналу
11 січня
Ер-Ріяд, Саудівська Аравія
"Барселона" - "Осасуна" 2:0
Голи: Левандовські, 59, Ямал, 90+3
- 10 січня у півфіналі Суперкубка Іспанії "Реал" впорався з "Атлетико" лише в овертаймі, а конкурент українського голкіпера Андрія Луніна - Кепа Аррісабалага - провалив гру.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.25 Купівля 38.25Продаж 38.97
- EUR Купівля 41.92Продаж 42.98
- Актуальне
- Важливе