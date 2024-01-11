"Барселона" перемогла "Осасуну" та зіграє із "Реалом" у фіналі Суперкубка Іспанії

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У півфіналі, який відбувся у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), "Барселону" на 59-й хвилині вивів вперед Роберт Левандовські. Остаточний рахунок в у компенсований арбітром час встановив Ламін Ямал.

"Барселона" перемогла "Осусуну" з рахунком 2:0 та вийшла до фіналу. У вирішальному матчі за Суперкубок Іспанії каталонці 14 січня в Ер-Ріяді зіграють з "Реалом", який в іншому півфіналі здолав у додатковий час "Атлетико" - 5:3.

Результат

Суперкубок Іспанії

1/2 фіналу

11 січня

Ер-Ріяд, Саудівська Аравія

"Барселона" - "Осасуна" 2:0

Голи: Левандовські, 59, Ямал, 90+3