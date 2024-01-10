"Реал" на останніх хвилинах дотиснув "Атлетико" та вийшов у фінал Суперкубка Іспанії: конкурент Луніна провалив матч

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Основний час матчу "Реал" - "Атлетико", який проходив у Саудівській Аравії (Ер-Ріяд), завершився внічию 3:3.

"Атлетико" вийшов вперед вже на 6-й хвилині зустрічі. Антуан Грізманн виконав подачу в штрафний майданчик з кутового, а Маріо Ермосо вистрибнув найвище та головою відправив м'яч у ворота Кепи Аррісабалаги.

"Реал" відповів двома голами у період з 20-ї до 29-ї хвилини. Відзначились захисники - Антоніо Рюдігер та Ферлан Менді.

Наприкінці першого тайму Грізманн повернув нічийний рахунок Грізманн завдав удару з-за меж штрафного майданчика і поцілив у лівий нижній кут воріт. Аррісабалага не дотягнувся до м'яча - 2:2.

Проте найпровальніший матч за участі Кепи стався у другому таймі. Іспанський воротар вкрай невдало зіграв на виході, після чого м'яч відскочив у Рюдігера і вже потім у ворота - автогол - 2:3.

На 85-й хвилині Дані Карвахаль все ж влучним ударом врятував "Реал" від поразки. Іспанський захисник зробив рахунок 3:3 і перевів гру в овертайм.

Інтрига у зустрічі трималась до останніх секунд гри. Лише на 116-й хвилині "Реал" вийшов вперед завдяки автоголу Савича, а на 122-й Браім Діас зробив рахунок 5:3.

У фінальному матчі Суперкубка Іспанії "Реал" зіграє проти переможця пари "Барселона" - "Осасуна".

Суперкубок Іспанії

Півфінал

10 січня

"Реал" - "Атлетико" 5:3

Голи: Рюдігер, 20, Менді, 29, Карвахаль, 85, Савич, 116 (авт.), Діас, 120+2 - Ермосо, 6, Грізманн, 37, Рюдігер, 78 (авт.),

Андрій Лунін у "Реалі"

За інформацією Marca, "Реал" минулого літа був готовий продати 24-річного Андрія Луніна за 8 млн євро. На українського воротаря є попит, хоча за рік він може покинути Мадрид безплатно. Проте основний воротар "Реала" Тібо Куртуа серйозно травмувався, і Лунін, який був другим номером, прийняв рішення залишитись.

Натомість мадридці підписали Кепу Аррісабалагу, який спершу виборов конкуренцію в українця. Проте згодом іспанець теж травмувався, через що Лунін знову отримав ігрову практику.

Чинний контракт Андрія Луніна з "Реалом" діє до літа 2024 року. У 2018 році Лунін перейшов у мадридський клуб з луганської "Зорі" за 8,5 млн євро.

Андрій Лунін у цьому сезоні відіграв 10 матчів, пропустив 5 голів і 5 поєдинків відіграв на нуль. На рахунку українця найбільша кількість сейвів серед усіх воротарів Ла Ліги.

Зараз головний тренер "Реала" Карло Анчелотті проводить ротацію і ще не визначився, хто повинен на постійній основі грати у воротах мадридців.