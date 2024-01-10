"Реал" на останніх хвилинах дотиснув "Атлетико" та вийшов у фінал Суперкубка Іспанії: конкурент Луніна провалив матч
У середу, 10 січня, в півфіналі Суперкубка Іспанії з футболу мадридський "Реал" виявився кращим за "Атлетико"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Основний час матчу "Реал" - "Атлетико", який проходив у Саудівській Аравії (Ер-Ріяд), завершився внічию 3:3.
"Атлетико" вийшов вперед вже на 6-й хвилині зустрічі. Антуан Грізманн виконав подачу в штрафний майданчик з кутового, а Маріо Ермосо вистрибнув найвище та головою відправив м'яч у ворота Кепи Аррісабалаги.
"Реал" відповів двома голами у період з 20-ї до 29-ї хвилини. Відзначились захисники - Антоніо Рюдігер та Ферлан Менді.
Наприкінці першого тайму Грізманн повернув нічийний рахунок Грізманн завдав удару з-за меж штрафного майданчика і поцілив у лівий нижній кут воріт. Аррісабалага не дотягнувся до м'яча - 2:2.
Проте найпровальніший матч за участі Кепи стався у другому таймі. Іспанський воротар вкрай невдало зіграв на виході, після чого м'яч відскочив у Рюдігера і вже потім у ворота - автогол - 2:3.
На 85-й хвилині Дані Карвахаль все ж влучним ударом врятував "Реал" від поразки. Іспанський захисник зробив рахунок 3:3 і перевів гру в овертайм.
Інтрига у зустрічі трималась до останніх секунд гри. Лише на 116-й хвилині "Реал" вийшов вперед завдяки автоголу Савича, а на 122-й Браім Діас зробив рахунок 5:3.
У фінальному матчі Суперкубка Іспанії "Реал" зіграє проти переможця пари "Барселона" - "Осасуна".
Суперкубок Іспанії
Півфінал
10 січня
"Реал" - "Атлетико" 5:3
Голи: Рюдігер, 20, Менді, 29, Карвахаль, 85, Савич, 116 (авт.), Діас, 120+2 - Ермосо, 6, Грізманн, 37, Рюдігер, 78 (авт.),
Андрій Лунін у "Реалі"
За інформацією Marca, "Реал" минулого літа був готовий продати 24-річного Андрія Луніна за 8 млн євро. На українського воротаря є попит, хоча за рік він може покинути Мадрид безплатно. Проте основний воротар "Реала" Тібо Куртуа серйозно травмувався, і Лунін, який був другим номером, прийняв рішення залишитись.
Натомість мадридці підписали Кепу Аррісабалагу, який спершу виборов конкуренцію в українця. Проте згодом іспанець теж травмувався, через що Лунін знову отримав ігрову практику.
Чинний контракт Андрія Луніна з "Реалом" діє до літа 2024 року. У 2018 році Лунін перейшов у мадридський клуб з луганської "Зорі" за 8,5 млн євро.
Андрій Лунін у цьому сезоні відіграв 10 матчів, пропустив 5 голів і 5 поєдинків відіграв на нуль. На рахунку українця найбільша кількість сейвів серед усіх воротарів Ла Ліги.
Зараз головний тренер "Реала" Карло Анчелотті проводить ротацію і ще не визначився, хто повинен на постійній основі грати у воротах мадридців.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.34 Купівля 38.34Продаж 39.11
- EUR Купівля 41.93Продаж 43.02
- Актуальне
- Важливе