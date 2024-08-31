"Барселона" забила 7 мʼячів і знищила "Вальядолід" у Ла Лізі
У 4-му турі чемпіонату Іспанії з футболу "Барселона" розгромно перемогла "Вальядолід"
Про це повідомляє пресслужба Ла Ліги.
Матч "Барселона" - "Вальядолід" завершився розгромною перемогою господарів із рахунком 7:0. Хет-трик оформив Рафінья, ще по одному мʼячу забили Роберт Левандовські, Жюль Кюнде, Дані Ольмо та Ферран Торрес.
У турнірній таблиці чемпіонату Іспанії "Барселона" є єдиною командою, яка перемогла в усіх 4-х матчах нового сезону. Каталонці впевнено лідирують у турнірній таблиці.
"Вальядолід" має на рахунку 4 бали, команда йде 12-ю.
Ла Ліга
4-й тур
31 серпня
"Барселона" - "Вальядолід" 7:0
Голи: Рафінья, 20, 64, 72, Левандовські, 24, Кюнде, 45+2, Ольмо, 82, Торрес, 85
У четвер, 29 серпня, були зіграні два матчі 3-го туру чемпіонату Іспанії з футболу: "Жирона" - "Осасуна" та "Лас-Пальмас" - "Реал".
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