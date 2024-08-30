"Реал" і Мбаппе провалили старт Ла Ліги, а Циганков видав космічний матч за "Жирону"

Про результати матчів повідомляє пресслужба Ла Ліги.

"Реал" сенсаційно втратив очки з "Лас-Пальмасом"

Матч "Лас-Пальмас" - "Реал" несподівано закінчився внічию (1:1). Альберто Молейро вразив ворота "королівського" клубу вже на 5-й хвилині, а мадридці зуміли врятуватись від поразки лише у другому таймі. Вінісіус Жуніор реалізував пенальті.

Зірковий новачок "Реала" Кіліан Мбаппе провів на полі весь матч, але забити знову не зміг. Француз за 3 тури поки не відзначився жодною результативною дією.

Загалом за 3 матчі нового сезону Ла Ліги "Реал" здобув лише одну перемогу. У мадридців 5 очок, вони сенсаційно відстають від "Барселони" на 4 бали.

Український воротар Андрій Лунін у цьому сезоні за "Реал" ще не грав.

Ла Ліга

3-й тур

29 серпня

"Лас-Пальмас" - "Реал" 1:1

Голи: Молейро, 5 - В. Жуніор, 69 (пен.)

Фото: Getty Images

"Жирона" Циганкова розтрощила "Осасуну"

У паралельній зустрічі "Жирона", кольори якої презентує Віктор Циганков, розгромно перемогла "Осасуну" з рахунком 4:0. Український вінгер вийшов у стартовому складі, а за версією статистичного порталу FlashScore був найкращим на полі.

На 34-й хвилині Циганков виконав розкішну навісну передачу на Браяна Хіля, дует вінгерів вивів "Жирону" вперед. А на старті другого тайму відзначився і сам українець. Свій гол гравець відзначив у стилі "Зоряних війн".

Окрім Циганкова і Хіля, за "Жирону" сьогодні ще забили Абель Руїс і Крістіан Стуані.

Фото: Getty Images

Для "Жирони" це перша перемога за 3 матчі. Раніше команда Циганкова поступилась "Атлетико" та зіграла внічию проти "Бетіса".

Ла Ліга

3-й тур

29 серпня

"Жирона" - "Осасуна" 4:0

Голи: Хіль, 34, Циганков, 53, Руїс, 56, Стуані, 90