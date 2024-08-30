"Реал" і Мбаппе провалили старт Ла Ліги, а Циганков видав космічний матч за "Жирону"
У четвер, 29 серпня, були зіграні два матчі 3-го туру чемпіонату Іспанії з футболу: "Жирона" - "Осасуна" та "Лас-Пальмас" - "Реал"
Про результати матчів повідомляє пресслужба Ла Ліги.
"Реал" сенсаційно втратив очки з "Лас-Пальмасом"
Матч "Лас-Пальмас" - "Реал" несподівано закінчився внічию (1:1). Альберто Молейро вразив ворота "королівського" клубу вже на 5-й хвилині, а мадридці зуміли врятуватись від поразки лише у другому таймі. Вінісіус Жуніор реалізував пенальті.
Зірковий новачок "Реала" Кіліан Мбаппе провів на полі весь матч, але забити знову не зміг. Француз за 3 тури поки не відзначився жодною результативною дією.
Загалом за 3 матчі нового сезону Ла Ліги "Реал" здобув лише одну перемогу. У мадридців 5 очок, вони сенсаційно відстають від "Барселони" на 4 бали.
Український воротар Андрій Лунін у цьому сезоні за "Реал" ще не грав.
Ла Ліга
3-й тур
29 серпня
"Лас-Пальмас" - "Реал" 1:1
Голи: Молейро, 5 - В. Жуніор, 69 (пен.)
Фото: Getty Images
"Жирона" Циганкова розтрощила "Осасуну"
У паралельній зустрічі "Жирона", кольори якої презентує Віктор Циганков, розгромно перемогла "Осасуну" з рахунком 4:0. Український вінгер вийшов у стартовому складі, а за версією статистичного порталу FlashScore був найкращим на полі.
На 34-й хвилині Циганков виконав розкішну навісну передачу на Браяна Хіля, дует вінгерів вивів "Жирону" вперед. А на старті другого тайму відзначився і сам українець. Свій гол гравець відзначив у стилі "Зоряних війн".
Окрім Циганкова і Хіля, за "Жирону" сьогодні ще забили Абель Руїс і Крістіан Стуані.
Фото: Getty Images
Для "Жирони" це перша перемога за 3 матчі. Раніше команда Циганкова поступилась "Атлетико" та зіграла внічию проти "Бетіса".
Ла Ліга
3-й тур
29 серпня
"Жирона" - "Осасуна" 4:0
Голи: Хіль, 34, Циганков, 53, Руїс, 56, Стуані, 90
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