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Головна Футбол "Баварія" - "Арсенал", "Манчестер Сіті" - "Реал": де дивитися матчі-відповіді 1/4 фіналу ЛЧ
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"Баварія" - "Арсенал", "Манчестер Сіті" - "Реал": де дивитися матчі-відповіді 1/4 фіналу ЛЧ

17 квітня, 2024 середа
07:00
Футбол Кіліан Мбаппе і Роберт Левандовські, Ліга чемпіонів, ПСЖ, Барселона

У середу, 17 квітня, у повторних чвертьфінальних матчах Ліги чемпіонів "Баварія" зустрічається з "Арсеналом", а "Манчестер Сіті" приймає мадридський "Реал"

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Ігри у Мюнхені та Лондоні розпочнуться о 22:00. Наживо їх транслюватиме Megogo. 

У першій зустрічі "Баварія" зіграла внічию з "Арсеналом" (2:2), а "Реал" і "Манчестер Сіті" не могли виявити сильнішого у Мадриді.

Переможці цих пар зустрінуться у півфіналі. 

Читайте також: "Баєр" став чемпіоном Німеччини, російські повії довели експрезидента IBU до в'язниці, а "Реал" та "Ман Сіті" зіграли суперматч у ЛЧ. Головні спортивні новини за тиждень

Ліга чемпіонів

1/4 фіналу. Повторні матчі

17 квітня

22:00 "Барселона" (Іспанія) - ПСЖ (Франція) 

Перша гра - 3:2

22:00 "Борусія" (Дортмунд, Німеччина) - "Атлетико" (Іспанія)

Перша гра - 1:2

Прямі трансляції на Megogo

Теги:
Спорт
Ліга чемпіонів
Барселона
Реал
єврокубки
Манчестер Сіті
ПСЖ
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