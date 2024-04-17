"Баварія" - "Арсенал", "Манчестер Сіті" - "Реал": де дивитися матчі-відповіді 1/4 фіналу ЛЧ
У середу, 17 квітня, у повторних чвертьфінальних матчах Ліги чемпіонів "Баварія" зустрічається з "Арсеналом", а "Манчестер Сіті" приймає мадридський "Реал"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ігри у Мюнхені та Лондоні розпочнуться о 22:00. Наживо їх транслюватиме Megogo.
У першій зустрічі "Баварія" зіграла внічию з "Арсеналом" (2:2), а "Реал" і "Манчестер Сіті" не могли виявити сильнішого у Мадриді.
Переможці цих пар зустрінуться у півфіналі.
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Ліга чемпіонів
1/4 фіналу. Повторні матчі
17 квітня
22:00 "Барселона" (Іспанія) - ПСЖ (Франція)
Перша гра - 3:2
22:00 "Борусія" (Дортмунд, Німеччина) - "Атлетико" (Іспанія)
Перша гра - 1:2
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